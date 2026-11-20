Nella giornata del 17 novembre, Il Questore di Piacenza ha emesso un provvedimento di Divieto di Accesso alle Aree Urbane (D.A.C.Ur.) della durata di 12 mesi nei confronti di un cittadino rumeno di 23 anni, senza fissa dimora, resosi responsabile di porto abusivo di oggetti atti ad offendere nei pressi dello scalo ferroviario cittadino.

​​Il provvedimento trae origine dall’attività di controllo del territorio svolta nella mattinata del 14 novembre scorso dagli operatori della Squadra volante che hanno fermato e controllato il giovane, mentre usciva a piedi dalla stazione ferroviaria di piazzale Marconi. A seguito degli accertamenti, l’uomo, è stato trovato in possesso di un paio di forbici senza alcun giustificato motivo, circostanza che ne ha determinato la denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 4 della Legge 110/1975.

​Considerata la pericolosità concreta e attuale della condotta, tenuta all’interno di un’infrastruttura destinata al trasporto pubblico e frequentata quotidianamente da numerosi utenti, il Questore ha ritenuto necessario intervenire tempestivamente per prevenire ulteriori episodi pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica.

​In applicazione della normativa vigente sulla sicurezza urbana (D.L. n. 14/2017 e successive modifiche introdotte dal D.L. n. 23 del 24 febbraio 2026) è stato vietato, per un anno dalla notifica dell’atto, di accedere all’interno della Stazione Ferroviaria di piazzale Marconi e nelle sue immediate pertinenze, nonché di stazionare nelle vicinanze, nei parcheggi adiacenti e nell’area retrostante il centro commerciale Borgo-Faxhall, fatte salve le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario del provvedimento.