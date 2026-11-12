Al Centro Commerciale Gotico “GOTICOmics” il 14 e 15 novembre

Dalla fermata dell’autobus di Totoro alla carrozza del treno de La città incantata. Sabato 14 e domenica 15 novembre 2026 il Centro Commerciale Gotico di Piacenza ospita GOTICOmics, organizzato con l’associazione culturale Ora Pro Comics. «ANIME MANGA» è il tema dell’edizione, che dedica un’intera giornata a Hayao Miyazaki e allo Studio Ghibli e porta sul palco, la domenica, la crew milanese di K-Pop CYMPACT.

Sabato 14 novembre | Una giornata con Miyazaki

In Piazza Centrale si parte alle 10,30 alle 12,00 con “Pokemon Fest”, gioca, scambia, colleziona. Dalle 13 alle 16 PC Radio Cult conduce «Il Palco Parlante», con interviste e diretta streaming, mentre i giovani autori di Undercomix disegnano dal vivo. Tra gli ospiti Rosamaria Pavan, traduttrice italiana di «Punto di partenza 1979-1996» di Hayao Miyazaki (La nave di Teseo), Laura Zavalloni, illustratrice e coautrice di «Sulle tracce di Miyazaki. Taccuino di viaggio» (IF Edizioni), Francesca Siviero, mangaka italiana autrice di “Willowing” (Star Comics) . Dalle 16 sono in programma i firmacopie. I libri sono disponibili presso la piazzetta Centrale messi a disposizione da Librerie.coop del Gotico. Durante la giornata, il cosplay di “Senza Volto” dalla città incantata aspetta altri cosplay, ispirati ad anime, manga e ai personaggi dello Studio Ghibli. Cosplay del piacentino Siete invitati all’evento e per i primi dieci che si presentano sarà disponibile in omaggio il portfolio di fanart dedicato a Miyazaki.

In programma anche laboratori di calligrafia giapponese per principianti con NICHII Studio e la presenza di Piacenza Kendo.

Domenica 15 novembre | K-pop con CYMPACT

La CYMPACT Dance Crew si esibisce alle 11,00 e alle 15,45. Alle 11.30 è in programma un workshop gratuito di danza K-Pop, aperto anche a chi si avvicina per la prima volta al K-pop. Dalle 16.15 circa, la Random Dance invita il pubblico a ballare davanti al palco con la crew, con un mix di pezzi scelti tra i nuovi e vecchi successi.

Il Manga & Comics Lab propone a bambini e adulti laboratorio di illustrazione “Taccuini di Viaggio” con Laura Zavalloni. A seguire nel pomeriggio dalle 15 alle 19. fumetto manga e character design a cura di Jack Sesenna, assieme a Piacenza Kendo.

Ospite speciale un famoso signore dei Sith, dalla saga di Star Wars, Darth Vader in persona.

Mostre, fumetti e laboratori per tutto il weekend