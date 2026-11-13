Al Politeama in scena lo spettacolo teatrale “Chiedilo alla luna” il 15 novembre

Andrà in scena domenica 15 novembre alle 18, sul palco del Politeama, lo spettacolo teatrale “Chiedilo alla luna”, evento a ingresso gratuito offerto alla cittadinanza dai Servizi Sociali del Comune di Piacenza, nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione sui temi legati alla disabilità, in collaborazione con Asp Città di Piacenza.

Protagonista la compagnia integrata di teatro sociale “I Satelliti” di Pavia, per una rappresentazione che alzerà il sipario sul diritto delle persone con disabilità all’abitare, al lavoro, all’affettività e alla sessualità. E “sul diritto ad esistere, come compagnia teatrale a pieno titolo inserita nei cartelloni culturali”. Nell’attività de “I Satelliti”, il teatro si fa strumento di comunicazione capace di abbattere le barriere e accendere i riflettori su queste tematiche di importanza fondamentale.

I primi passi sono stati compiuti nel 2011, a partire da un laboratorio rivolto a ragazze e ragazzi con disabilità fisica o intellettiva, condotto dall’associazione Antigone in collaborazione con Anffas Pavia e, dal 2021, con la locale sezione Arci: un lungo, intenso percorso che ha portato, nel tempo, alla formazione di una vera e propria compagnia stabile, che conta oggi una trentina di attori e ha partecipato a rassegne nazionali di teatro integrato che ne hanno riconosciuto lo straordinario valore.

Nel 2017, con la performance “Corpo Reloaded”, hanno preso parte alla prima Biennale di Teatro Sociale di Catania, mentre nel 2019 sono stati selezionati per il Festival nazionale “Il Giullare” di Trani con lo spettacolo “Un fiore nascosto di struggente bellezza. Omaggio a Frida Khalo”, vincendo il premio per il miglior attore. Nel 2022, la partecipazione alla rassegna nazionale “L’altro lato della luna” a Nepi, in provincia di Viterbo, con “Bello mondo” e nel 2024 la menzione speciale per le scene più toccanti ricevuta al Teatro Binario 7 di Monza con lo spettacolo “Di amori perduti e altri splendori”, nell’ambito della rassegna nazionale “Lì sei Vero!”.