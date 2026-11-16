Al Teatro Municipale in scena Lucia Poli con il capolavoro di Oscar Wilde “L’importanza di chiamarsi Ernesto” il 17 e 18 novembre

Primo appuntamento della Stagione di Prosa al Teatro Municipale. Lucia Poli diretta da Geppy Gleijeses e affiancata da un cast d’eccezione sarà in scena con il capolavoro di Oscar Wilde “L’importanza di chiamarsi Ernesto” in programma martedì 17 e mercoledì 18 novembre ore 21 nel cartellone della Stagione di Prosa 2026/2027 curata da Teatro Gioco Vita, direzione artistica di Diego Maj e Jacopo Maj, con Fondazione Teatri e Comune di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren.

“The Importance of Being Earnest”, il testo più rappresentato di Wilde, qui proposto nella traduzione di Masolino D’Amico, ci invita a riflettere con ironia su come anche oggi le convenzioni influenzino le nostre vite e le nostre scelte. Con Lucia Poli nel ruolo di Lady Bracknell vedremo Giorgio Lupano, Maria Alberta Navello, Luigi Tabita e Marilù Prati. Una “prima” di stagione da non perdere.

«Attraverso un’implacabile lente deformante – sono le parole del regista Geppy Gleijeses – si legge tutto il marciume mal celato dell’età vittoriana, quel moralismo omofobo e d’accatto che Wilde profondamente detestava e che lo avrebbe condotto alla rovina. Sembra assurdo, ma questa è la sua ultima commedia, la “commedia perfetta”, si cammina incoscienti, felici e ridenti sull’orlo dell’abisso».

«Il nostro compito – prosegue il regista – era quello di continuare a giocare e far funzionare la macchina, ma, in tralice, il ridente parco della “Manor House” è un bosco in movimento e un po’ inquietante e nella casa di Algernon campeggia un martiro di San Sebastiano, un meraviglioso esempio di estetica trafitta dai dardi del destino. Come un destino crudele trafisse Oscar Wilde. E il suo personaggio, quello a cui egli affida le sue battute più pungenti e geniali, è Algernon, lo specchio del suo autore. Anche se non dimentichiamo che il personaggio che l’autore avrebbe voluto interpretare è Lady Bracknell che ricorda la regina Vittoria ed è una delle parti più scintillanti mai scritte per il teatro. Mi correggo: ho detto parte. No, è un monumento e ora come anni fa quel monumento è Lucia Poli. Credo che forse Wilde l’abbia scritto per lei».

Hanno collaborato con Geppy Gleijeses al progetto Roberto Crea (scene), Chiara Donato (costumi) e Matteo D’Amico (musiche). Lo spettacolo, prodotto da Dear Friends e Artisti Associati, vede in scena anche Giulia Paoletti, Bruno Crucitti, Riccardo Feola.

Biglietteria

TEATRO GIOCO VITA via San Siro 9 – 29121 Piacenza – tel. 0523.315578, e-mail biglietteria@teatrogiocovita.it, info@teatrogiocovita.it. Orari di biglietteria: martedì, mercoledì e venerdì ore 10-14, giovedì ore 10-16. Vendita online su vivaticket.

Il giorno dello spettacolo la biglietteria è attiva anche a partire dalle ore 19 al Teatro Municipale (0523.385721).