Serie C – Una rimaneggiata Italia Chef Piacenza cade a Vignola 67-51

Brutta serata per l’Italia Chef Piacenza che cade sotto i colpi dei padroni di casa di Vignola, pagando un pessimo approccio nel primo quarto e le troppe assenze per infortunio (Galli, Pescatori, Fumi) che alla lunga hanno inciso sulle rotazioni di coach Vencato.
Una delle poche note positive è stata l’esordio del nuovo acquisto Angelo Guaccio, autore di 4 punti e 6 rimbalzi, anche se non ancora al meglio fisicamente dopo il lungo stop per l’infortunio al ginocchio.
Fin dalle prime battute Piacenza fatica a trovare la via del canestro con le proprie bocche da fuoco. Alla fine del primo quarto Vignola è già a +16 (26-10). Vantaggio dei padroni di casa che si dilata ulteriormente arrivando a toccare il +20 (42-22) al 16’. All’intervallo lungo Vignola è ancora saldamente in controllo sul 44-27.
Piacenza prova in tutti i modi a rientrare in partita ma continua a litigare col ferro (5/31 da tre) permettendo a Vignola di condurre in porto una vittoria preziosa in ottica qualificazione ai playoff.
I ragazzi di coach Vencato invece, scivolano al quarto posto, venendo scavalcati da Medicina. Il prossimo incontro vedrà l’Italia Chef opposta alla SG Fortitudo Bologna, sabato 7 marzo, alle ore 18:30, al Pala San Lazzaro.
ROADHOUSE VIGNOLA – ITALIA CHEF PIACENZA BC 67-51
(26-10, 18-17, 12-11, 11-13)
Tabellini: Galli ne, Oukara ne, Pescatori ne, Roljic 10, Stella, Livelli 16, Massari 4, Bassani 12, Rigoni 2, Guaccio 4, Pirolo 3. All. Vencato, ass. all. Molinaroli