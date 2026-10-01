Alla Cattolica arriva UniCatt Run, una corsa non competitiva per abbracciare tutta Piacenza: appuntamento l’11 ottobre

Cinque o dieci chilometri, senza classifica e senza cronometro. Solo la voglia di stare insieme.

Domenica 11 ottobre, dalle 9.30, la prima edizione di UniCatt Run porta fuori dal campus l’Università Cattolica e coinvolge la città in una manifestazione ludico-motoria aperta a tutti. Il percorso prenderà il via dal campus di Piacenza, si svilupperà fuori dal centro abitato e si concluderà nuovamente negli spazi dell’Ateneo.

L’iniziativa è promossa dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con ASD Unconventional Training Club, EDUCatt – Ente per il diritto allo studio universitario dell’Università Cattolica e Comune di Piacenza, con il supporto di CSI e AVIS, e rientra tra le attività di Piacenza Città delle Università.

«Con UniCatt Run vogliamo trasformare il nostro campus e il suo centro polisportivo in un luogo ancora più aperto e vissuto, creando un’occasione di incontro che vada oltre i confini della comunità universitaria» afferma Angelo Manfredini, direttore del campus di Piacenza dell’Università Cattolica. «Abbiamo scelto una formula non competitiva proprio per favorire la partecipazione più ampia possibile: studenti, docenti e personale della Cattolica, ma anche le altre comunità universitarie e tutti i cittadini che vorranno condividere questa esperienza».

Run or walk: ciascuno potrà scegliere la distanza e affrontarla secondo il proprio ritmo. La manifestazione non prevede classifiche né tempi da rispettare e punta a rendere l’attività motoria accessibile a partecipanti con livelli di preparazione differenti.

Con UniCatt Run, il campus di Piacenza diventa così punto di partenza e di arrivo di un percorso che attraversa il territorio e rafforza il legame tra la realtà universitaria e la comunità locale. Un’iniziativa che coinvolge anche le altre realtà accademiche cittadine, in coerenza con lo spirito di Piacenza Città delle Università.

Il “post run” prevede rinfresco e musica curata da Radio Sound.

Per info sulle iscrizioni Event – Unicatt Run – UTC – Unconventional Training Club