Volley – Gas Sales Piacenza: presentato il centrale statunitense Merrick McHenry: “Qui per crescere e vincere”

È stato presentato ufficialmente stamattina il centrale statunitense Merrick McHenry, nuovo giocatore di Gas Sales Piacenza, nel corso di un incontro ospitato nella sede di ARA 1965 S.p.A, punto di riferimento per la vendita e l’assistenza di veicoli industriali nuovi e usati a Piacenza e Parma, guidata dal presidente Matteo Ferrari, che per il quarto anno consecutivo ha confermato il proprio sostegno alla società biancorossa.

Un appuntamento che ha unito sport, impresa e territorio, sottolineando ancora una volta il forte legame tra Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e le realtà imprenditoriali che ne condividono valori e ambizioni.

Al tavolo dei relatori presenti – oltre al giocatore Merrick McHenry – Matteo Ferrari Presidente di ARA 1965 S.p.A. e Hristo Zlatanov Direttore Generale di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza,

Ad aprire l’incontro è stato il presidente di ARA 1965 S.p.A., Matteo Ferrari, che ha ribadito la soddisfazione dell’azienda nel proseguire il proprio percorso al fianco del club: una partnership consolidata nel tempo e fondata sulla condivisione di principi quali impegno, programmazione, crescita, lavoro di squadra e attenzione al territorio.

Protagonista della giornata è stato poi Merrick McHenry, che ha raccontato le proprie prime sensazioni dopo l’arrivo di pochi giorni fa a Piacenza e l’inserimento nel gruppo guidato da coach Boninfante.

Nato a Bedford nel 2000, Merrick McHenry ha svolto l’intera carriera universitaria nella prestigiosa UCLA (University of California, Los Angeles), con cui ha disputato il campionato NCAA Division I fino al 2024, conquistando due titoli nazionali consecutivi e ottenendo numerosi riconoscimenti individuali. Le ultime due stagioni le ha giocate in Francia con la maglia del Nice. È titolare nella nazional statunitense. Centrale di grande fisicità e atletismo, alto 201 centimetri, reduce da importanti esperienze nel campionato statunitense e francese, McHenry è un giocatore solido a muro e dotato di un buon impatto in attacco e va a rinforzare il reparto dei centrali mettendo a disposizione della squadra qualità tecniche e una spiccata mentalità competitiva.

Il centrale americano ha evidenziato l’ottima accoglienza ricevuta dalla società e dai compagni, sottolineando come la scelta di approdare a Piacenza sia stata motivata dall’ambizione del progetto tecnico, dalla volontà di confrontarsi ai massimi livelli in uno dei campionati più competitivi al mondo e dal fatto di poter giocare in squadra giovane.

Il Direttore Generale Hristo Zlatanov ha ringraziato ARA 1965 S.p.A. per il continuo supporto e ha evidenziato l’importanza della collaborazione con le aziende partner per sostenere la crescita del progetto biancorosso.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e ARA 1965 S.p.A. confermano così una sinergia che continua a rafforzarsi anno dopo anno, con l’obiettivo comune di rappresentare al meglio il territorio piacentino dentro e fuori dal campo.

Matteo Ferrari

“Quattro anni fa ci ha convinto il progetto della famiglia Curti e anno dopo anno ci sentiamo sempre più coinvolti in questo progetto. Serio, pianificato, di prospettiva perché i sogni sono belli ma poi bisogna mettere in campo cose pratiche e in questa società viene fatto. Sono certo che anche quest’anno ci divertiremo guardando la squadra giocare, sono contento che un giocatore talentuoso come McHenry abbia scelto Piacenza e sia qui con noi”.

Hristo Zlatanov

“Avere a fianco una realtà come ARA 1965 anche per la prossima stagione è solo motivo di orgoglio. Ringrazio Matteo Ferrari per quanto sta facendo e sono certo farà anche in futuro, sono contento che sia arrivato un giocatore giovane ma importante come McHenry, ci darà grandi soddisfazioni. Il progetto della società riguarda il campo ma anche il fuori campo, siamo una società sportiva ma lavoriamo come una vera e propria azienda”.

Merrick McHenry

“E’ la mia prima esperienza in Italia e sono felice di essere in questa società. Ho avuto un’accoglienza eccezionale da parte di tutti, compagni, staff e chiunque in questi giorni ho avuto modo di vedere. Il mio primo obiettivo personale è quello di imparare un po’ d’italiano per poter interagire meglio con i compagni e lo staff, sono qui per crescere e vincere. Lavorerò sodo per dare il meglio di me e poter aiutare la squadra in ogni momento, per me si sta avversando un sogno incredibile. Mi piace stare con gli amici, andare al cinema, adoro coccolare il mio gatto Maverick che presto mi raggiungerà, adoro il mare. Oltre a Robinson conoscevo già Porro e Bovolenta per averli visti durante la VNL, mi sono presentato e abbiamo parlato un po’. Altri li conosco per fama”.