Tentano il furto nella caserma dei vigili del fuoco, sorpresi e messi in fuga dai pompieri: indagini in corso

Tentato furto nella notte all’interno della caserma dei vigili del fuoco di strada Valnure. Tre malviventi sono riusciti a introdursi nel perimetro della struttura e hanno iniziato ad asportare strumenti e attrezzature da un mezzo di soccorso. Il loro piano è stato però interrotto da alcuni pompieri che si trovavano nei garage e si sono accorti di quanto stava accadendo. Sorpresi, i tre si sono dati alla fuga.

I fatti

I fatti sono accaduti questa mattina, intorno alle 4.30. Secondo una prima ricostruzione, i tre sarebbero riusciti a entrare nell’area della caserma, forse dopo aver tagliato la recinzione.

Una volta all’interno, hanno raggiunto uno dei mezzi di soccorso parcheggiati e hanno iniziato ad armeggiare intorno al veicolo, tentando di portare via strumenti e attrezzature utilizzati dai vigili del fuoco durante gli interventi.

I ladri, però, non avevano fatto i conti con la presenza di alcuni pompieri che, proprio in quel momento, stavano effettuando alcuni lavori tra i mezzi parcheggiati nei garage.

I vigili del fuoco si sono accorti dei movimenti sospetti e hanno sorpreso i tre intrusi. A quel punto i malviventi hanno abbandonato il loro intento e si sono dati rapidamente alla fuga.