Karate – Successo per il gruppo Piacenza-Farnesiana a Taranto

Ancora un risultato di prestigio per il Karate Piacenza Farnesiana, guidato dal Maestro Gian Luigi Boselli, dal Tecnico Giorgio Livelli, dall’Istruttore Pier Paolo Cagnoni e dal Maestro Daniele Rillosi, protagonista all’Open League FIJLKAM – Open Magna Grecia, disputato a Taranto.

La competizione, valida per il ranking azzurro in vista dei Campionati Europei 2027, ha visto i portacolori piacentini ottenere risultati di assoluto rilievo.

Nella categoria Junior -59 kg, Eva Dallavalle, già seconda nel ranking azzurro, ha conquistato la medaglia d’oro, ottenendo così il massimo punteggio disponibile e confermando il proprio valore ai vertici della categoria.

Dallavalle ha iniziato il percorso di gara superando al primo incontro l’atleta di Siracusa per 2-1. Nel secondo match ha avuto la meglio sull’atleta di Bari con un netto 4-0, mentre nel terzo incontro ha battuto l’avversaria di Varese per 6-0. In finale, al termine di un incontro combattuto, ha superato per 3-1 la finalista di Bergamo, proveniente dall’altra pool, conquistando così il gradino più alto del podio.

Ottimo risultato anche per Michelle Rizzoli, che nella categoria Under 14 -52 kg ha conquistato la medaglia di bronzo, confermandosi tra le atlete di punta della categoria e raggiungendo il 4° posto nel ranking azzurro Cadetti -52 kg.

Rizzoli ha esordito superando una forte atleta di Caserta per 4-3. Nel secondo incontro è stata sconfitta di misura, sempre per 4-3, dall’atleta di Salerno, che avrebbe poi conquistato la medaglia d’oro. Nel successivo incontro, Rizzoli ha reagito con grande determinazione, battendo nettamente per 5-0 l’atleta di casa. Nella finale per il bronzo ha poi superato l’avversaria di Napoli con un convincente 4-0, assicurandosi così la medaglia.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Direttore Tecnico Gian Luigi Boselli per i risultati ottenuti, che confermano l’ottimo momento del Karate Piacenza Farnesiana. Grazie alle prestazioni dei propri atleti, la società piacentina si è classificata al primo posto tra le società dell’Emilia-Romagna in questa importante competizione, che ha visto la partecipazione di circa 1.300 atleti appartenenti a 280 società provenienti da tutta Italia.

Per il Karate Piacenza Farnesiana il prossimo appuntamento agonistico sarà il Campionato Italiano CTR, in programma a Napoli alla fine di ottobre.