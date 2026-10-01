Karate – Successo per il gruppo Piacenza-Farnesiana a Taranto

1 Ottobre 2026 Carlofilippo Vardelli Karate, Notizie, Sport
karate piacenza

Ancora un risultato di prestigio per il Karate Piacenza Farnesiana, guidato dal Maestro Gian Luigi Boselli, dal Tecnico Giorgio Livelli, dall’Istruttore Pier Paolo Cagnoni e dal Maestro Daniele Rillosi, protagonista all’Open League FIJLKAM – Open Magna Grecia, disputato a Taranto.

La competizione, valida per il ranking azzurro in vista dei Campionati Europei 2027, ha visto i portacolori piacentini ottenere risultati di assoluto rilievo.

Nella categoria Junior -59 kgEva Dallavalle, già seconda nel ranking azzurro, ha conquistato la medaglia d’oro, ottenendo così il massimo punteggio disponibile e confermando il proprio valore ai vertici della categoria.

Dallavalle ha iniziato il percorso di gara superando al primo incontro l’atleta di Siracusa per 2-1. Nel secondo match ha avuto la meglio sull’atleta di Bari con un netto 4-0, mentre nel terzo incontro ha battuto l’avversaria di Varese per 6-0. In finale, al termine di un incontro combattuto, ha superato per 3-1 la finalista di Bergamo, proveniente dall’altra pool, conquistando così il gradino più alto del podio.

Ottimo risultato anche per Michelle Rizzoli, che nella categoria Under 14 -52 kg ha conquistato la medaglia di bronzo, confermandosi tra le atlete di punta della categoria e raggiungendo il 4° posto nel ranking azzurro Cadetti -52 kg.

Rizzoli ha esordito superando una forte atleta di Caserta per 4-3. Nel secondo incontro è stata sconfitta di misura, sempre per 4-3, dall’atleta di Salerno, che avrebbe poi conquistato la medaglia d’oro. Nel successivo incontro, Rizzoli ha reagito con grande determinazione, battendo nettamente per 5-0 l’atleta di casa. Nella finale per il bronzo ha poi superato l’avversaria di Napoli con un convincente 4-0, assicurandosi così la medaglia.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Direttore Tecnico Gian Luigi Boselli per i risultati ottenuti, che confermano l’ottimo momento del Karate Piacenza Farnesiana. Grazie alle prestazioni dei propri atleti, la società piacentina si è classificata al primo posto tra le società dell’Emilia-Romagna in questa importante competizione, che ha visto la partecipazione di circa 1.300 atleti appartenenti a 280 società provenienti da tutta Italia.

Per il Karate Piacenza Farnesiana il prossimo appuntamento agonistico sarà il Campionato Italiano CTR, in programma a Napoli alla fine di ottobre.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover