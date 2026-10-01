Il Nero di Pecorara fa bene anche all’Hospice, raccolti mille euro con le Box AVT

Non solo buono, ma anche generoso: il Nero di Pecorara ha colto nel segno anche della solidarietà permettendo la raccolta, attraverso la vendita delle box AVT, di mille euro che sono stati consegnati in dono all’Hospice di Borgonovo.

“Sono stati circa duecento i pacchi natalizi 2025 a marchio Alta Val Tidone venduti – ricordano il Sindaco di Alta Val Tidone Franco Albertini e il consigliere Carlo Fontana – dai quali si è potuto destinare questo contributo alle attività di questa struttura che è fondamentale per la Val Tidone”.

Alla consegna dell’assegno erano presenti, oltre al Sindaco e al consigliere, Marco Comini di Ranca Tartufi che ha curato il confezionamento dei pacchi con i prodotti del territorio a partire dai lavorati del Nero di Pecorara, e le associazioni dei tartufai con Giuseppe Crescente, presidente regionale dell’Associazione Nazionale Tartufai Italiani.

“Il progetto Nero di Pecorara – sottolineano ancora Albertini e Fontana – è volto non solo alla promozione del prodotto e dei suoi derivati attraverso la valorizzazione di una filiera corta, ma punta ad essere volano per tutta la valle e a sostenere il territorio e la comunità valtidonese. Anche in quest’ottica ci sembrava doveroso contribuire all’attività dell’Hospice e ci auguriamo di poter fare di più con le prossime iniziative e con le strenne che prepareremo in vista del Natale 2026. Intanto rivolgiamo un sincero ringraziamento ai produttori che hanno partecipato al confezionamento delle box, a Ranca Tartufi e a tutti coloro, ditte e privati, che con il loro acquisto hanno contribuito a questa donazione”