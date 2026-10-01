Avis premia 328 donatori, domenica 4 ottobre la consegna delle benemerenze

1 Ottobre 2026 Redazione FG Attualità
Settimana del Dono Piroli Avis

Saranno 328 le donatrici e i donatori premiati da AVIS Comunale di Piacenza durante la Festa del Donatore 2026, in programma domenica 4 ottobre nella Sala degli Arazzi, a San Lazzaro Alberoni. Tra loro figurano 88 donne: una presenza significativa, che racconta il contributo delle donatrici alla vita dell’associazione e al sistema trasfusionale piacentino.

La cerimonia sarà l’occasione per riconoscere la continuità e il valore di un impegno concreto. Nel 2025 i 2.583 donatori iscritti alla sezione cittadina hanno effettuato 4.690 donazioni di sangue intero, plasma e piastrine, mantenendo i livelli dell’anno precedente. Nello stesso periodo AVIS Comunale di Piacenza ha accolto 300 nuovi donatori.

La Festa del Donatore è aperta alla comunità e vuole ringraziare non soltanto chi dona, ma anche i volontari e i collaboratori che mettono a disposizione tempo e competenze per sostenere ogni giorno le attività associative.

Il programma della giornata

9.30Accreditamento dei premiati
10.00Benvenuto della presidente e saluti delle autorità
11.00Premiazione delle donatrici e dei donatori
12.00Rinfresco

Le benemerenze associative

I riconoscimenti, assegnati in base agli anni di iscrizione e al numero di donazioni raggiunto, saranno così suddivisi.

Bozza automatica

AVIS è una componente essenziale del sistema trasfusionale italiano. La donazione volontaria, periodica, anonima e gratuita permette di garantire sangue ed emocomponenti ai pazienti e di raccogliere il plasma necessario alla produzione di medicinali plasmaderivati.

La presidente Daniela Magnani e il Consiglio direttivo ringraziano tutte le donatrici e i donatori della sezione piacentina, insieme ai volontari e ai collaboratori che rendono possibile l’attività dell’associazione.

L’ELENCO DEI DONATORI PREMIATIDownload

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