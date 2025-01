Allarme colture per gli sbalzi di temperature, Chiodetto di 3B Meteo: “Anche la prossima settimana massime a 12 gradi” – AUDIO

Allarme colture per gli sbalzi di temperature. Nei Giorni della Merla è scattato l’allarme per gli agricoltori perché il caldo fuori stagione rischia di risvegliare le colture, esponendole poi al rischio di un ritorno del freddo. Ad affermarlo è la Coldiretti durante i tre giorni che, secondo tradizione, dovrebbero essere i più freddi dell’anno.

Non solo in Italia – spiega Nikos Chiodetto di 3B Meteo – ma tutta l’Europa, in questi giorni, ha fatto i conti con temperature eccezionalmente miti, anche con parecchi gradi sopra la media. In Spagna si sono toccati i 27 gradi, in Francia 20. Anche il nord Italia ha avuto delle temperature insolitamente elevate in avvio di settimana tra Emilia Romagna e Veneto abbiamo toccato anche i 16 gradi.

C’è preoccupazione soprattutto tra gli agricoltori

Sì, purtroppo è una cosa che sta capitando spesso negli ultimi inverni, perché ormai le stagioni stanno diventando sempre più ballerine. In particolare perché ci troviamo temperature primaverili a gennaio, poi magari a marzo, aprile ci sono delle gelate tardive, quindi effettivamente è alto il rischio che possano esserci dei danni per le colture.

Come inizia febbraio?

Ci sarà una perturbazione in questo weekend sabato con un po’ di pioggia, ma già domenica torna il sole. La prossima si potrebbero toccare nuovamente temperature massime sopra i 12 gradi anche nel piacentino.

Allarme colture per gli sbalzi di temperature – AUDIO intervista