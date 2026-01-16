All’asta immobili di proprietà comunale, nove appartamenti e cinque autorimesse

È online, sul sito www.comune.piacenza.it, l’avviso riguardante la messa all’asta per la vendita di alcuni immobili di proprietà dell’ente, destinati all’edilizia residenziale pubblica ma collocati in complessi “misti”, nei quali la componente di alloggi Erp è inferiore al 50% o corrispondente, in alcuni casi, a una sola unità abitativa.

Gli immobili

Gli immobili – nove appartamenti e cinque autorimesse – saranno oggetto di asta pubblica fissata per il 27 marzo, con inizio alle 9.30, presso il Municipio in piazza Cavalli, con la modalità delle offerte mediante scheda segreta che verrà confrontata con il prezzo posto a base di vendita.

Le domande di partecipazione

Le domande di partecipazione – con la relativa documentazione, specificata nell’avviso pubblico di riferimento – dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 di giovedì 26 marzo, al Quic di viale Beverora 57, in busta sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno l’indicazione dei riferimenti del mittente (compreso il recapito telefonico) e la seguente dicitura: “Offerta e documenti per l’asta pubblica per la vendita di unità immobiliari site in Piacenza di proprietà del Comune di Piacenza”, specificando inoltre il lotto di interesse. Qualora si presentino offerte per più di un immobile, è necessario mantenere plichi distinti per ciascuno.

Cinque abitazioni (con garage e, in un caso, anche cantina di pertinenza) si trovano in via Damiani 28/A, mentre i restanti quattro alloggi sono situati rispettivamente in via Cipelli 38, via Stradella 39, via Poggi 13/C e via Zago 16.

Le informazioni online

Sul sito web comunale si può consultare la documentazione completa che include la base d’asta, la certificazione energetica, i dati catastali, la descrizione e le immagini per ciascuna unità. Sarà inoltre possibile, previo appuntamento da concordare con Acer, effettuare un sopralluogo in giorni e orari prestabiliti, contattando lo 0523-4591 o scrivendo a luca.marchesini@acerpiacenza.it, davide.barbieri@acerpiacenza.it oppure manuele.biselli@acerpiacenza.it .

Per ulteriori informazioni amministrative, è possibile telefonare allo 0523-492412 o scrivere a paola.mezzadra@comune.piacenza.it, mentre i recapiti per chiarimenti tecnici sono i seguenti: 0523-492968, emanuela.schiaffonati@comune.piacenza.it .

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy