Alternativa Per Piacenza presenta il point elettorale: “Il nostro buen retiro”

“Questo non è un point nel senso tradizionale del termine. Il nostro point sono le strade, i quartieri, le frazioni. Qui ha sede il nostro buen retiro – ha detto il candidato ApP Stefano Cugini – la nostra è una campagna zaino in spalla, non solo per me ma per tutti, quindi serviva un punto di ritrovo dove depositare gli attrezzi, ma anche staccare la spina, perché la campagna elettorale con più è seria e meno deve essere seriosa”.

A un mese esatto dal voto Cugini vede il tempo che lo separa al 12 giugno come una corsa dove non fermarsi un secondo, con un entusiasmo crescente e contagioso. “Un mese di sprint, ancora in mezzo alla gente come abbiamo fatto dall’inizio, sul serio non per spot elettorale, poi vedremo cosa avremo meritato dai cittadini. La gente ha tanta voglia di genuinità, di trovare dall’altra parte persone normali che hanno deciso di provare a migliorare la città. Noi siamo qui per questo”