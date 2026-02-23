Con il bando “anima la tua Biblòh!” biblioteche scolastiche ancora protagoniste

Prosegue l’impegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano a supporto della rete delle biblioteche scolastiche innovative Bibloh!. Dopo l’impulso determinante fornito agli istituti per la loro creazione – tanto da rendere la provincia piacentina prima in Italia per numero di centri presenti nei vari plessi – ora è la volta di una chiamata a raccolta dedicata alle realtà attive a Piacenza e provincia. Si chiama Anima la tua Biblòh! ed è il nuovo Bando con cui la Fondazione si propone di affiancare le biblioteche scolastiche già costituite nell’offerta di eventi e iniziative.

Istruzione e formazione come dimensioni fondamentali

In Italia, l’Istat, attraverso gli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES), riconosce istruzione e formazione come dimensioni fondamentali del progresso del Paese. La qualità e l’accessibilità dell’istruzione sono infatti fattori determinanti per la crescita personale, la mobilità sociale e la coesione democratica.

«Siamo convinti che l’educazione inclusiva passi anche attraverso i servizi di una biblioteca scolastica di qualità – sottolinea Luca Groppi, consigliere d’amministrazione della Fondazione e coordinatore della Commissione Educazione -. In questi anni abbiamo lavorato sull’idea “una biblioteca in ogni scuola”, ora questo nuovo Bando ci consente di supportare le realtà esistenti nell’offerta di eventi, iniziative e programmi che le connotino ancora di più come infrastrutture fondamentali per il futuro delle nuove generazioni: lo sviluppo culturale, sociale ed economico del nostro territorio si fonda anche sulla capacità che abbiamo di colmare le disuguaglianze, stimolare la diffusione della cultura e garantire a tutti i giovani strumenti adeguati di conoscenza e di crescita».

IL BANDO

Possono presentare domanda tutte le scuole del territorio della provincia di Piacenza che hanno già costituito una Biblòh!. Con un plafond complessivo di 70 mila euro, la Fondazione di Piacenza e Vigevano, sosterrà idee e progetti che possano coinvolgere sia il mondo della scuola sia le comunità nelle quali le biblioteche sono inserite. Ampio il ventaglio di attività ammesse: dai laboratori di scrittura e lettura agli eventi teatrali e musicali, dagli incontri con scrittori e personaggi di cultura ai concorsi letterari e così via. Tutte quelle attività, insomma, adatte a fare di una biblioteca scolastica un presidio fondamentale, non solo per la promozione e l’educazione alla lettura, ma anche per l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze per orientarsi nell’ecosistema informativo e abitare consapevolmente il digitale.

Le domande

Le domande vanno presentate entro le 18 del 20 marzo 2026 accedendo al portale delle richieste online sul sito www.fondazionepiacenzavigevano.it. Sulla base delle richieste pervenute, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con il supporto della Commissione Educazione eventualmente integrata da esperti, procederà alla selezione degli istituti scolastici destinatari dei contributi.

Per supportare la nascita di nuove biblioteche scolastiche la Fondazione di Piacenza e Vigevano negli ultimi quattro anni ha proposto il bando Biblòh!, grazie al quale dal 2022 al 2025, con circa 280 mila euro di deliberato, sono stati finanziate 22 istituzioni scolastiche piacentine e 35 progetti. Il precedente bando era finalizzato a coprire in prima istanza i costi per la riqualificazione degli ambienti e l’acquisto di nuovi arredi (75% del budget speso), e in misura minore la formazione, l’acquisizione di libri, la piattaforma di digital lending (MediaLibraryOnLine) e, in alcuni casi, anche per l’apertura pomeridiana della biblioteca e laboratori di lettura e scrittura.

L’elenco delle scuole che hanno visto i propri progetti finanziati dal precedente bando comprende i circoli didattici 2°, 3°, 4°, 5°, 7° e 8°; l’Istituto Gandhi di San Nicolò; gli istituti comprensivi di Castel San Giovanni, Carpaneto, Fiorenzuola, Lugagnano, Pianello, Podenzano, Rivergaro e Valnure; le scuole medie Calvino e Dante-Carducci; l’Istituto Volta di Castel San Giovanni; gli istituti superiori piacentini ISII Marconi, Liceo Gioia, Liceo Respighi e Romagnosi professionale.

