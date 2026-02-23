Aggressione-Taugourdeau, il Piacenza Calcio: “Responsabili già individuati, caso da non associare ai nostri tifosi”

In riferimento e a conferma di quanto già comunicato nel pomeriggio di ieri e a tutela dell’immagine della società e di una tifoseria da sempre distante da certi comportamenti, il Piacenza Calcio desidera sottolineare che l’episodio di violenza ai danni del figlio minorenne di un calciatore biancorosso (il centrocampista Anthony Taugourdeau, ndr) verificatosi al termine della partita di campionato tra Piacenza e Pro Palazzolo, è stato un caso isolato che ha visto coinvolte due persone che non possono e non devono essere in alcun modo associate né ai gruppi del tifo organizzato, né a tutti quei tifosi che vivono lo stadio come uno spazio di aggregazione sana e positiva.
Il club informa inoltre che i soggetti responsabili dell’aggressione, due uomini non in possesso di abbonamento per le gare interne del Piacenza Calcio, sono stati individuati. La società continuerà a garantire la massima collaborazione alla Questura di Piacenza al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti necessari.