Urtata da un camion alle porte di Borgonovo, donna di 85 anni cade e batte la testa: soccorsi in azione

23 Febbraio 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
Una donna di 85 anni è stata investita da un camion nel primo pomeriggio di oggi alle porte di Borgonovo. L’incidente è avvenuto per cause ancora in corso di accertamento.

Nell’impatto l’anziana ha battuto la testa sull’asfalto, facendo immediatamente scattare l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna prima di disporne il trasferimento in ospedale. Presenti anche gli agenti della Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità nella zona.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, la donna non sarebbe in pericolo di vita. È stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza per ulteriori accertamenti e cure.

