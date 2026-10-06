Lavoro nell’Appennino piacentino, Albasi: “Incentivi alle assunzioni in diciassette comuni, un sostegno concreto alle nostre vallate”

Nuove opportunità per le imprese e per l’occupazione nell’Appennino piacentino: sono 17 i comuni della provincia di Piacenza interessati dal bando con cui la Regione Emilia-Romagna sostiene le assunzioni stabili nei territori montani e nelle aree interne.

La misura, finanziata con una dotazione complessiva regionale di 2 milioni di euro, aprirà il 12 ottobre 2026.

Il consigliere regionale Lodovico Albasi ha partecipato questa mattina alla conferenza stampa di presentazione del bando, insieme al vicepresidente della Regione con delega allo Sviluppo economico Vincenzo Colla e agli assessori Giovanni Paglia, al Lavoro, e Davide Baruffi, alla Montagna e al Bilancio.

Albasi: “Il lavoro stabile è una condizione fondamentale”

“Per contrastare lo spopolamento delle nostre vallate dobbiamo creare le condizioni perchè le persone possano restare, tornare e scegliere di vivere qui – dichiara il consigliere regionale Lodovico Albasi –. Il lavoro stabile è una condizione fondamentale: permette di progettare il futuro, sostiene le famiglie e rafforza le attività economiche locali.

Con questo bando come Regione offriamo un aiuto concreto alle imprese che investono nei nostri territori e generano occupazione.

E’ un risultato che va nella direzione sulla quale sto lavorando fin dall’inizio del mio mandato, portando anche in Assemblea legislativa le necessità e le difficoltà specifiche dei territori montani piacentini e chiedendo strumenti concreti per sostenere chi vive e lavora nelle nostre vallate”.

I 17 comuni piacentini interessati dal bando

I comuni piacentini interessati sono Alta Val Tidone, Bettola, Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Farini, Ferriere, Gropparello, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso, Ottone, Piozzano, Ponte dell’Olio, Travo, Vernasca e Zerba.

Premialità per Pmi, donne e persone over 45

“Le imprese della montagna contribuiscono ogni giorno alla vitalità delle nostre comunità – prosegue Albasi –. Sostenerle nelle assunzioni significa riconoscere questo ruolo e offrire nuove possibilità anche a chi ha perso il lavoro.

E’ particolarmente significativo che siano previste premialità per le piccole e medie imprese, per l’occupazione femminile e per il reinserimento delle persone con più di 45 anni.

Per questo voglio ringraziare il vicepresidente Vincenzo Colla e gli assessori Giovanni Paglia e Davide Baruffi per il lavoro svolto e per l’attenzione concreta che, attraverso questa misura, viene rivolta alla montagna e alle aree interne”.

Contributi fino a 15mila euro, più 2mila euro di premialità

Il bando prevede, per ogni assunzione a tempo pieno, un contributo a fondo perduto fino a 15mila euro, con un’ulteriore premialità di 2mila euro per le Pmi oppure per l’assunzione di persone over 45 o di donne.

Le premialità sono alternative e non cumulabili tra loro.

Sono incentivati i contratti a tempo indeterminato, comprese le trasformazioni da tempo determinato, e i contratti di apprendistato.

Sono ammessi anche rapporti part-time almeno al 50%, con contributo e premialità dimezzati.

Il rapporto di lavoro deve essere mantenuto per almeno dodici mesi e ogni impresa può beneficiare degli incentivi per un massimo di dieci assunzioni.

Chi può beneficiare degli incentivi

La misura riguarda lavoratrici e lavoratori che hanno perso un precedente impiego a tempo indeterminato per cessazione dell’attività, licenziamento collettivo o per motivi economici, oppure per dimissioni per giusta causa.

Non sono previsti vincoli di residenza o provenienza: l’assunzione deve avvenire presso una sede situata in uno dei comuni individuati.

Sono ammissibili le assunzioni effettuate dal 1° settembre al 15 dicembre 2026.

Le domande si potranno presentare dal 12 ottobre sulla piattaforma ElixForms e saranno esaminate in ordine cronologico, fino all’esaurimento delle risorse.

Albasi: “L’invito alle imprese piacentine è a conoscere questa opportunità”

“L’invito alle imprese piacentine interessate è a conoscere questa opportunità e a prepararsi alla presentazione delle domande – conclude Albasi –. Il futuro del nostro Appennino passa da lavoro, servizi e possibilità concrete: questo intervento è un passo nella direzione di una montagna in cui vivere e fare impresa sia una scelta sostenibile”.