Ausl, sciopero indetto per lunedì 18 maggio

L’Azienda Usl di Piacenza informa che è stato proclamato uno sciopero per la giornata di lunedì 18 maggio 2026
“Per la durata dello sciopero verranno assicurati i servizi minimi essenziali nel rispetto della normativa vigente. Ci scusiamo per l’eventuale disagio”, scrive in una nota l’Ausl.
Iscriviti per rimanere aggiornato!
Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.