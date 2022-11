Arriva il vero autunno, nel fine settimana sole e temperature più rigide. Chiodetto (3B Meteo): “Era ora, dopo un ottobre irreale” – AUDIO

Arriva il vero autunno, nel fine settimana sole e temperature più rigide. Nikos Chiodetto di 3B Meteo a Radio Sound: “Era ora, dopo un ottobre irreale”.

Dopo una lunghissima permanenza l’anticiclone africano che ha portato temperature davvero eccezionali in ottobre anche nel piacentino, sta subendo un deciso attacco nel corso di questi giorni. Le previsioni meteo sono confermate dal meteorologo di 3bmeteo.com Nikos Chiodetto.

Arriva l’autunno? E’ anche ora – spiega l’esperto meteo Nikos Chiodetto – perché abbiamo vissuto un mese di ottobre che nulla ha che vedere con la stagione in corso. Abbiamo avuto temperature con valori pazzeschi non solo al centro sud, ma anche nel nord Italia e nel piacentino. Praticamente per tutto il mese abbiamo superato i 20 gradi, toccando a volte anche i 25 gradi, quindi valori da fine estate e non consoni all’autunno.

Ora si cambia marcia

Sì, grazie a questa veloce perturbazione le temperature sono in discesa. Nel fine settimana comunque ci sarà il sole, ma le minime scenderanno anche tra i 6 e 7 gradi e le massime sotto i 20 gradi. Quindi un weekend in media con le temperature autunnali. Possiamo dire che questo sarà il primo fine settimana d’autunno.

Cos’è cambiato nelle ultime ore?

Da inizio 2022 non c’è stata la possibilità per le perturbazioni di arrivare con facilità sul Tirreno. Abbiamo avuto un anticiclone invadente che dal nord Africa si è esteso verso la Francia e la Germania non permettendo in questo modo di raggiungere il nord ovest e anche l’Emilia. Ora si è tolto, ma non del tutto, infatti ci sarà tempo variabile nei prossimi giorni senza lunghe perturbazioni.

Arriva il vero autunno, Nikos Chiodetto (3B Meteo): AUDIO INTERVISTA