Art & Ciocc 2025 torna la quarta edizione del tour del cioccolatieri in Piazza Cavalli a Piacenza fino a domenica – AUDIO

Art & Ciocc 2025, fino a domenica in piazza Cavalli a Piacenza troverete i maestri cioccolatieri arrivati da tutta Italia. Giunto alla quarta edizione il tour dei cioccolatieri sarà a disposizione del pubblico dalle 9 del mattino alle ore 21. Domenica nelle vie Cavour e Corso Vittorio Emanuele II si uniranno a questa grande festa i Mercanti di Qualità con il meglio del Made in Italy in abbigliamento, calzature, oggettistica, piante, fiori e specialità del territorio. L’edizione 2025 di Art& Cicc è stata presentata nel corso di una conferenza stampa in Municipio. A illustrare i dettagli dell’iniziativa sono intervenuti, l‘assessore al Commercio e Marketing Territoriale Simone Fornasari, Gloriana Tironi presidente dell’associazione Mercanti di Qualità, Adriano Anselmi presidente di Fiva Piacenza e Elena Donolato, amministratore delegato di Mark Co & Co.

Intervista con Elena Donolato Amministratore Delegato di Mark Co & Co

Art & Ciocc 2025, quarta edizione a Piacenza

“Finalmente siamo tornati per la quarta edizione – anticipa Elena Donolato Amministratore Delegato di Mark Co & Co che organizza l’evento – ,abbiamo tre giorni intensi pieni di buon cioccolato, di qualità artigianale. Saremo qui tutti i giorni dalle 9 alle 21. I nostri cioccolatieri nonostante tutte le manifestazioni di carnevale che ci sono nel centro nord Italia hanno comunque voluto assolutamente essere presenti a Piacenza anche quest’anno”.

Art & Ciocc 2025, artigiani da tutta Italia

“Abbiamo una rappresentanza di cioccolatieri che arrivano da tutta l’Italia, da nord a sud. Abbiamo Cuneo, Reggio Calabria, Lazio, diverse varietà e regioni per coprire tutta insomma l’Italia”.

Le specialità

“Gusteremo cioccolato in tutte le forme e gusti tartufi, cremini, cuneesi, ganache di cioccolato, alla frutta, praline, liquori al cioccolato, spezzati di tantissime varietà, molte curiosità fatte con il cioccolato, non mancheranno i dolci come i cannoli, la pasta di mandorle, bretzel e creme spalmabili”.

Art & Ciocc 2025, le curiosità

“Alcuni banchi sono particolarmente curiosi perché hanno oggetti fatti di cioccolato quindi cose anche un po’ particolari come il ferro da stiro piuttosto che la caffettiera o gli attrezzi del lavoro, le scarpette da calcio o tantissimi eroi dei cartoon”.

Domenica con i Mercanti di Qualità

“Domenica il centro sarà riempito dalle coloratissime bancarelle dei Mercanti di Qualità con tutta la produzione migliore del Made in Italy che li caratterizza. Ci teniamo molto a creare sinergia con il consorzio proprio perché danno un valore aggiunto al nostro evento e insieme abbiamo una bella immagine a Piacenza”.

Art & Ciocc 2025 ,le Informazioni

Art & Ciocc, il tour dei cioccolatieri sarà a disposizione dei visitatori da Venerdì 21 a domenica 23 Febbraio dalle 9 alle 21.

Le modifiche alla circolazione stradale

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione “Art & Ciocc. Il Tour dei Cioccolatieri 2025”, dalle ore 6 di oggi, giovedì 20 febbraio alle ore 12 di lunedì 24 febbraio, in via XXI Aprile, nell’area parcheggio di fronte a via Nino Bixio, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata permanente per 20 stalli di sosta,

Dalle ore 6 alle ore 21 di domenica 23 febbraio è istituito il divieto di circolazione in via Medoro Savini, via S. Donnino, via Sopramuro (tratto via San Donnino – via Felice Frasi), vicolo Perestrello, largo Battisti, piazza Cavalli, piazzetta Mercanti, via Cavour (tratto piazza Cavalli – via Roma), via Romagnosi, largo Matteotti e piazzetta Grida. Ai mezzi del trasporto pubblico locale sarà consentita la circolazione lungo i percorsi da via Cavour/via Roma verso via Borghetto e da Corso Garibaldi verso piazza Sant’Antonino. In vicolo Sant’Ilario inoltre, per i mezzi che effettuano servizi ambientali, sarà istituita la revoca del senso unico di marcia. Infine, dalle 6 alle 24 di domenica 23 febbraio, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati delle carreggiate in via Cavour (tratto piazza Cavalli – via Roma) e in piazzetta Grida.