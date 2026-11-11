La Cgil si prepara allo sciopero del 20 novembre: assemblea con gli studenti in vista della mobilitazione: “Ecco le ragioni”

Si terrà lunedì 16 novembre alle 16:30, nel Salone Nelson Mandela della Camera del Lavoro di Piacenza, in via XXIV Maggio 18, l’assemblea generale degli studenti promossa dalla CGIL piacentina in preparazione dello sciopero generale del 20 novembre. “L’incontro è aperto a studentesse e studenti medi e universitari, rappresentanti e associazioni studentesche”, comunica la Cgil.

“L’appuntamento dà seguito all’iniziativa annunciata nei giorni scorsi dalla segreteria confederale: mettere a disposizione uno spazio di ascolto, raccogliere le proposte di chi vive e lavora nella scuola e nell’università e discutere le ragioni delle mobilitazioni studentesche, nel percorso verso il 20 novembre”.

In un documento, il sindacato spiega le ragioni dello sciopero:

LA NOTA DELLA CGIL

Al centro del confronto ci sarà il carovita, che collega le condizioni degli studenti a quelle dei lavoratori e dei pensionati. Il costo dei libri, degli abbonamenti ai trasporti, degli affitti e dei servizi incide sulle possibilità di studiare e sull’autonomia delle persone. Sono spese che si sommano a quelle per la casa, le bollette e i beni di prima necessità, mentre stipendi e pensioni perdono potere d’acquisto.

Diritto allo studio e scuola pubblica: spazio alle proposte degli studenti

L’assemblea sarà anche l’occasione per discutere di una scuola pubblica capace di ascoltare le esigenze di studenti e studentesse: diritto allo studio, qualità della formazione, spazi di partecipazione, benessere e possibilità di incidere sulle decisioni che riguardano il proprio percorso educativo.

Il contributo dei docenti e del personale ATA permetterà di mettere in relazione queste esigenze con le condizioni di lavoro, gli organici e le risorse necessarie a garantire una scuola inclusiva e di qualità.

La CGIL di Piacenza: sostegno alle richieste della Generazione Z

La CGIL di Piacenza ribadisce il sostegno alle ragioni delle proteste studentesche e della Generazione Z: la richiesta di pace, di giustizia sociale e climatica, di un’istruzione pubblica di qualità e di prospettive di vita e lavoro libere dalla precarietà.

L’obiettivo dell’incontro è confrontarsi su queste esigenze e sul loro rapporto con le rivendicazioni del mondo del lavoro e dei pensionati, a partire dalla difesa dei redditi e dei servizi pubblici.

L’assemblea è aperta anche a chi non ricopre incarichi di rappresentanza e non fa parte di organizzazioni studentesche. Sarà uno spazio per condividere esperienze, segnalare problemi e formulare proposte.

Sciopero generale del 20 novembre: corteo da via XXIV Maggio a piazza Cavalli

Il percorso proseguirà venerdì 20 novembre con lo sciopero generale: a Piacenza il concentramento è previsto alle 9 davanti alla Camera del Lavoro, da dove partirà il corteo verso piazza Cavalli.