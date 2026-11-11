Piazza Cittadella, la consultazione popolare autogestita: “Il 92 per cento è contrario al progetto della giunta”

“Come Piacenza Mosaico, il messaggio che stiamo cercando di inviare al Comune di Piacenza, non è una critica, ma bensì un “Avviso ai naviganti”. Come già avvenuto per le 34.000 firme raccolte in pochissimo tempo a salvaguardia degli alberi di Piazza Cittadella, appello totalmente ignorato, ed il cui risultato è sotto gli occhi di tutti”. Inizia così la nota di Piacenza Mosaico.

LA NOTA DI PIACENZA MOSAICO

Siamo ancora qui a lanciare un simbolico salvagente al Comune, che rischia di incagliarsi nuovamente nelle secche di questo intervento sciagurato e mal gestito già dall’origine. Il risultato tristemente scontato della consultazione popolare autogestita, organizzata dalle tre Associazioni: Piacenza Mosaico, Laboratorio Popolare della Cultura e dell’Arte e Italia Nostra, è stato di 1363 espressioni di preferenza, di cui 87 a favore del progetto ARCADIS, 10 schede bianche e 1266 a favore di un nuovo progetto da mettere a bando, rispettando realmente le richieste dei cittadini, che sono state totalmente disattese fino ad ora.

La percentuale del 92,8 %, non lascia spazio ad interpretazioni, ma nel caso non fosse sufficiente, la nostra Sindaca, potrebbe ricominciare a sorseggiare i suoi taumaturgici caffè, chiedendo direttamente ai cittadini cosa ne pensano…