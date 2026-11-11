Allarme bomba in decine di scuole italiane, “colpiti” anche istituti piacentini. La mail inviata alle segreterie: “Siamo venuti per annientarvi”

Allarme bomba in diverse scuole d’Italia, anche nella provincia di Piacenza. Nella mattinata di mercoledì 11 novembre, alcune segreterie scolastiche hanno ricevuto email anonime che annunciavano la presenza di ordigni all’interno degli edifici. Per quanto concerne il nostro territorio, le segnalazioni hanno riguardato le scuole di Niviano, Gossolengo e Quarto, Rivergaro, Carpaneto e Castel San Giovanni. Interessati anche istituti in città: Colombini, Marconi, Respighi, Casali, Marconi, Tramello.

Studenti e personale sono stati evacuati in via precauzionale, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le operazioni di bonifica.

Un episodio che ricalca quanto accaduto il 19 ottobre scorso.

L’allarme è scattato dopo l’arrivo di una mail nelle caselle degli istituti scolastici. Le comunicazioni, inviate in forma anonima, segnalavano la presunta presenza di esplosivi, facendo scattare le procedure di sicurezza.

Il testo della mail ricevuta dalle scuole

“Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate“.

Non solo Piacenza

Come detto, l’episodio non riguarda soltanto il territorio piacentino. Nella stessa mattinata, infatti, allarmi analoghi sono stati segnalati in decine di scuole italiane, raggiunte da email anonime con annunci di presunti ordigni.

Come detto, non si tratta del primo episodio di questo genere. Il 19 ottobre scorso si era verificata una situazione simile, quando un messaggio di posta elettronica contenente minacce era stato inviato a centinaia di dirigenti scolastici.

Le operazioni di controllo sono in corso, mentre resta da accertare l’origine delle email e l’eventuale collegamento tra le segnalazioni arrivate nelle diverse città italiane.