Serie A2 – Ottimo esordio per l’Assigeco Piacenza, Rimini al tappeto 86-78

L’Assigeco Piacenza di coach Stefano Salieri esordisce con una vittoria al PalaBanca sconfiggendo Rimini con il punteggio di 86 a 78.

Ottima prova della squadra di Salieri, che parte bene dimostrando un’ottima alchimia in fase offensiva. Sabatini guida i suoi in cabina di regia, Miller incute timore e l’Assigeco prende in mano il pallino del gioco. Rimini risponde e regge il colpo per tutto il primo quarto, sfruttando le imperfezioni difensive dell’Assigeco soprattutto all’interno del pitturato. Nel secondo quarto le bocche da fuoco di Piacenza danno spettacolo, colpendo incessantemente da oltre l’arco: Serpilli in uscita dalla panchina è pressochè perfetto, mentre Veronesi non sbaglia niente. Il cuscinetto di vantaggio che l’Assigeco si costruisce in questa fase permane per il resto della gara, con i ragazzi di Salieri che sono bravi a non distrarsi ed a rimanere in controllo fino alla fine spegnendo sul nascere ogni tentativo di rimonta ospite. Veronesi miglior realizzatore dei suoi con 21 punti (5 su 8 da tre), 15 sono i punti di Serpilli mentre 11 punti a testa per Skeens e Miller (ottimo esordio il suo). Complessivamente gran serata dall’arco per Piacenza: ben 12 le triple su 26 tentativi.

Primo Quarto 23-23

Parte forte Piacenza da oltre l’arco: 2 su 3 dalla lunga distanza e vantaggio 6-4. Primi punti di Miller in biancorossoblù. Perfetto ancora Miller, stavolta da due punti. Dopo 5′ di gioco Piacenza conduce 15-12. Triplo rimbalzo in attacco di Rimini, che va a segno con Scarponi. Bel lavoro di Rimini che sfrutta la poca difesa in area della squadra di Salieri: timeout Piacenza sotto 15-18. Sabatini prima lascia un assist perfetto per Miller, poi nel possesso successivo chiude il contropiede e costringe gli ospiti al timeout: 21-18. Troppo spazio per Tassinari, che pareggia a quota 21. Serpilli in uscita dalla panchina appoggia al vetro. 8 punti di Johnson. Finisce il primo quarto: Assigeco Piacenza basket e Rimini sono pari a quota 23.

Secondo Quarto 57-42

Schiacciata si Skeens, piuttosto silenzioso fino a qui. Altra tripla di Piacenza, colpisce Serpilli. Secondo quarto favorevole all’Assigeco Piacenza, che nonostante qualche lacuna difensiva nel pitturato chiude avanti 57-42. Rimini prova a rimanere aggrappata a questa partita con i 13 punti di Johnson, mentre sono 8 quelli di Tassinari in uscita dalla panchina. Piacenza fin qui guidata da Sabatini (6 punti e 6 assist), Veronesi e Serpilli precisi da oltre l’arco con 3 triple realizzate a testa.

Terzo Quarto 72-57

Veronesi dall’angolo! Piacenza prende il largo 60-43. Miller prova a lavorare sotto canestro, non va il suo tentativo. Sono già 16 gli assist di squadra di Piacenza, che continua a fare girare bene il pallone. Rimini pare alle corde, altra palla persa di Simioni. Tripla di Masciandri, Rimini basket torna a -10: timeout immediato di Salieri. Bonacini si butta dentro e segna subendo il fallo, chiuso il gioco da 3 punti e 68-55. Miller sale a quota 11 punti. Finisce il quarto con Assigeco Piacenza avanti su Rimini basket 72 a 57.

Quarto Quarto 86-78

Esordio per Filoni, che tanto per cambiare va a bersaglio con la tripla: 75-59 Piacenza in controllo. Prova a tornare sotto Rimini, il tiro di grande non colpisce neanche il ferro. Assigeco in lunetta con Querci: due su due per lui. Bel canestro di Grande che batte Skeens in velocità e appoggia con la mano destra. Tripla di Tomassini: 81-72 per Piacenza. Nulla da fare: i tentativi di Rimini vengono respinti sul nascere dall’Assigeco che non si distrae e porta a casa la gara: Assigeco – Rimini finisce 86 a 78.