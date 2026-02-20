FEPECS e ACI Piacenza insieme per lo sviluppo del ruolo dell’assistente personale automotive

FEPECS – Federazione Italiana Personal Car Shopper e Automobile Club Piacenza annunciano l’avvio di una collaborazione finalizzata a promuovere la crescita e il riconoscimento dell’Assistente Personale Automotive, figura sempre più strategica all’interno della filiera della mobilità.

L’obiettivo

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di costruire un percorso condiviso di confronto con istituzioni e mondo della scuola, per rafforzare la cultura dell’educazione stradale e, al tempo stesso, riaccendere l’attenzione sul futuro professionale di un settore che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per i giovani e che oggi rischia di essere percepito come meno attrattivo.

In un mercato automotive caratterizzato da crescente complessità tecnica, normativa e contrattuale, il ruolo consulenziale assume una funzione centrale di orientamento, responsabilità e trasparenza, offrendo nuove opportunità professionali e rafforzando la tutela del consumatore nelle scelte legate alla mobilità.

Un percorso strutturato di valorizzazione di questa figura

ACI Piacenza si distingue come realtà pioniera nell’intraprendere un percorso strutturato di valorizzazione di questa figura, riconoscendone il valore strategico per uno sviluppo più consapevole, qualificato e orientato al cittadino.

La collaborazione con FEPECS, associazione nazionale (ex Legge 4/2013) e promotrice di RE.N.A.P.A. – Registro Nazionale Assistenti Personali Automotive, rappresenta un passo concreto verso il rafforzamento delle competenze professionali, della tracciabilità dei comportamenti e delle garanzie per i consumatori.

«Investire in educazione stradale e nel racconto delle nuove professionalità della mobilità significa investire nel futuro», sottolinea Tiziano Granelli, Vice Presidente di FEPECS.

«Piacenza sceglie di essere apripista in un percorso che mette al centro persone, competenze e nuove generazioni, offrendo al tempo stesso ai consumatori strumenti di maggiore chiarezza e tutela nelle proprie scelte.»

«Per Automobile Club Piacenza offrire servizi sempre di maggiore qualità è determinante», dichiara Massimo Conte, di ACI Piacenza. «Con RE.N.A.P.A. ci proiettiamo verso il futuro, rafforzando la tutela del consumatore nelle decisioni legate alla mobilità e incontrando anche le nuove generazioni, che rappresentano il domani del settore.»

