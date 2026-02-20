Lavorare in ambito ferroviario, Rail Academy organizza corsi anche a Piacenza

Il Centro di Formazione Rail Academy inizia la programmazione dei corsi a Piacenza. Annuncia così l’organizzazione di un Corso di Condotta dei Treni a Piacenza dal 23 marzo 2026.

Rail Academy

Rail Academy è un Centro di Formazione operante nel settore ferroviario, riconosciuto dall’Agenzia ANSFISA ai sensi del Decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50, con Attestato di Riconoscimento CF039/ANSFISA con Ambiti di formazione. Condotta dei treni (C) Accompagnamento dei Treni (ADT) – Preparazione dei Treni (PDT) – Manutenzione dei Veicoli (MV).

Il centro è dunque una vera e propria accademia rivolta a tutti coloro che vogliono intraprendere la carriera in questo settore, ricoprendo uno dei tanti ruoli richiesti dal mercato.

Garantita una formazione completa

Rail Academy garantisce una formazione completa a tutti coloro che vogliono entrare a far parte dei più qualificati operatori del settore ferroviario. Il tutto avvalendosi di metodi all’avanguardia e tecnologie innovative. Gli allievi di Rail Academy provano sul “campo” quanto acquisito in aula, con attività esterne. Si parla di visite tecniche delle strutture ferroviarie, utilizzo di simulatori per la condotta dei treni e viaggi in cabina di guida con la collaborazione dell’Impresa Ferroviari GTS RAIL.

Il Corso che inizierà il 23 marzo – Agente di Condotta – formerà quindi i ragazzi a guidare i locomotori ed i treni, nel rispetto delle norme di sicurezza ferroviaria. Sarà formato rispetto i mezzi ferroviari, le caratteristiche e le regole delle linee che percorre, e le procedure di sicurezza e di emergenza.

Acquisire conoscenze professionali

Il corso per Macchinista Ferroviario è finalizzato all’acquisizione delle conoscenze professionali utili a sostenere l’esame per la certificazione del requisito professionale relativo alla Licenza di Macchinista. La certificazione di avvenuta formazione è propedeutica al rilascio del Certificato Complementare Armonizzato.

Tutti i corsi vedono le selezioni di Imprese Ferroviarie alla fine dei percorsi formativi ed anche quello di Piacenza vede la selezione da parte di GTS RAIL, Impresa Ferroviaria che ha una base del personale e propri uffici a Piacenza.

Rail Academy c’è per i ragazzi che vogliono intraprendere una vita professionale nel campo ferroviario. Un campo dove le assunzioni danno la possibilità ai ragazzi di essere assunti a contratto a tempo indeterminato con una buona stabilità economica e possibilità di sviluppo carriera.

Il Corso di Condotta è uno dei primi Corsi che Rail Academy fa partire a Piacenza. In cantiere sono in fase di programmazione altri corsi per operatori del settore ferroviario.

Rail Academy c’è per Piacenza.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy