Alfabetizzazione digitale, riprendono i corsi dell’associazione 50&Più

All’Associazione 50&Più Piacenza riprendono in ottobre le attività di alfabetizzazione, formazione e supporto digitale rivolti ai senior per renderli autonomi nell’uso dei dispositivi digitali: smartphone, tablet e personal computer.

“Avete qualche dubbio sul corretto utilizzo del vostro dispositivo? Vorreste svolgere più efficacemente e in sicurezza le normali attività digitali come: navigare in internet, posta elettronica, gestione file …? Utilizzare le nuove possibilità di ricerca tramite l’Intelligenza Artificiale?”

“Vorreste accedere al vostro Fascicolo Sanitario Elettronico e sfruttare le possibilità offerte dall’applicazione Zerocoda dell’AUSL PIACENZA per prenotare i Prelievi e la Distribuzione Farmaci presso l’Ospedale. Vorreste accedere ai siti della Pubblica Amministrazione e non sapete a chi rivolgervi?”

“Noi di 50&Più possiamo aiutarvi, in ottobre ripartono i corsi e il supporto gratuito ai soci. Abbiamo in programma corsi gratuiti aperti a tutti su smartphone (1 o 2 lezioni di due ore ciascuna), inoltre corsi di base sull’uso del computer (4 lezioni di 2 ore ciascuna). Potranno quindi seguire corsi avanzati di approfondimento”.

I corsi si svolgono in aula appositamente attrezzata, è possibile partecipare anche se non avete il vostro computer, ne abbiamo in dotazione diversi di ultima generazione e potrete usarli durante le lezioni.

Per chiarimenti e prenotazioni nei corsi di interesse potete scriverci o chiamarci:

50epiu.pc@50epiu.it tel. 0523461839 – 3480066907