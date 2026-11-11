Giornata del diabete, screening e open day per la vaccinazione antinfluenzale il 14 novembre

In occasione della Giornata mondiale del diabete, sabato 14 novembre, l’Azienda Usl di Piacenza rafforza le iniziative dedicate alla prevenzione con un open day per la vaccinazione antinfluenzale, rivolto in particolare alle persone con questa malattie e altre patologie croniche.

L’appuntamento è alla Casa della Comunità di Piacenza, in piazzale Milano 2, dalle ore 9 alle 12. La vaccinazione è gratuita e l’iniziativa è aperta anche a tutte le altre categorie per le quali è raccomandata.

La scelta di affiancare la vaccinazione alle iniziative per la Giornata mondiale del diabete nasce dalla volontà di richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione delle malattie infettive nelle persone più fragili.

«Chi convive con una patologia cronica, come il diabete – spiega Alessandra Rampini, direttore di Igiene e sanità pubblica – può andare incontro a complicanze più gravi in caso di influenza. L’influenza non è sempre una malattia banale: può provocare complicanze respiratorie, come la polmonite, e aggravare condizioni di salute già compromesse. La vaccinazione rappresenta uno degli strumenti più efficaci per ridurre questi rischi. Per questo invitiamo in particolare le persone con diabete e malattie croniche a cogliere l’opportunità dell’open day, anche se l’iniziativa è aperta a tutte le categorie per le quali il vaccino è raccomandato».

L’importanza della vaccinazione viene sottolineata anche da Maurizio Bianchi, direttore di Diabetologia: «Per una persona con diabete, prevenire le infezioni significa anche proteggere l’equilibrio della propria malattia. L’influenza può rendere più difficile il controllo della glicemia e favorire scompensi metabolici, soprattutto nei pazienti più fragili. La vaccinazione antinfluenzale deve quindi essere considerata parte integrante del percorso di cura, insieme alla corretta alimentazione, all’attività fisica, alla terapia e ai controlli periodici».

La vaccinazione si aggiunge allo screening

Sempre sabato 14 novembre, alla Casa della Comunità di Piacenza, è già in programma l’iniziativa di prevenzione del diabete, con visite gratuite riservate alle persone che non hanno mai ricevuto una diagnosi della malattia.

Il percorso prevede il controllo della glicemia su sangue capillare e una valutazione personalizzata del rischio, a cura di medici, dietiste e personale infermieristico del team di Diabetologia.

Le visite di prevenzione del diabete sono esclusivamente su prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili, chiamando il Cuptel al numero 800.651.941. Si raccomanda di presentarsi a digiuno da almeno due ore e di portare eventuali referti di esami del sangue eseguiti negli ultimi sei mesi.

Sarà presente anche l’Associazione Diabetici Piacenza, con una postazione informativa.

Un altro open day vaccinale a Carpaneto

Nella stessa giornata di sabato 14 novembre, è previsto un ulteriore open day per la vaccinazione antinfluenzale alla Casa della Comunità di Carpaneto, in piazzale Rossi, dalle ore 9 alle 12.

Anche questa iniziativa rappresenta un’occasione per favorire l’adesione alla campagna vaccinale, con particolare attenzione alla protezione delle persone più fragili.