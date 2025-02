Sulla strada giusta: sicurezza e mobilità sostenibile, l’associazione Sonia Tosi incontra gli studenti venerdì 7 febbraio – AUDIO

Incontro con gli studenti, Venerdì 7 febbraio al Teatro Politeama, per la terza edizione del progetto/concorso scolastico “Sulla Strada Giusta” organizzato dall’Associazione Sonia Tosi, impegnata a promuovere la cultura della sicurezza e comportamenti responsabili al fine di prevenire la mortalità stradale. Quest’anno l’incontro si focalizzerà sulla mobilità sostenibile e responsabile.

Intervista con il Presidente dell’Associzione Sonia Tosi, Danilo Tosi

Sulla Strada giusta terza edizione

“Questo è il terzo anno che proponiamo questo progetto – racconta Danilo Tosi Presidente dell’Associazione Sonia Tosi – Sulla strada giusta agli studenti e agli istituti superiori della provincia di Piacenza al fine di promuovere la cultura della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla prevenzione della mortalità stradale causata dalla guida in stato di ebrezza e per l’assunzione di sostanze stupefacenti”.

Sulla strada giusta, l’evoluzione di quest’anno

“È un incontro che ha un’evoluzione rispetto agli anni scorsi, perché il primo anno abbiamo lasciato spazio alle testimonianze di genitori che hanno perso figli, l’anno scorso abbiamo parlato di sicurezza stradale e di sicurezza legata anche ad altri avvenimenti. Abbiamo parlato della tragedia di Corinaldo, ad esempio quando morirono sei ragazzi in discoteca per negligenza dei gestori. Quest’anno inizieremo a parlare di mobilità sostenibile, di comportamenti anche a livello di guida e a livello anche di comportamenti stradali, in modo tale da provare a cercare nel tempo ad abbassare il numero di veicoli che percorrono le nostre strade”.

Sulla strada giusta, la risposta dei ragazzi

“La risposta direi è molto positiva. Il nostro progetto poi è collegato a un concorso, dove i ragazzi quest’anno elaboreranno un manifesto sulla tematica dell’incidentalità stradale e di quello che ascolteranno nel corso dell’evento di domani. Sono sempre arrivati tantissimi elaborati, realizzati dalle varie classi, dai vari ragazzi, che ci hanno dato una risposta eccezionalmente positiva. Vuol dire che comunque ascoltano, capiscono il problema, purtroppo è un c’è però bisogno di tempo per essere concretizzato”.

Promuovere la cultura della sicurezza stradale

Sulla Strada Giusta si rivolge a ragazzi e ragazze delle seconde, terze e quarte classi degli Istituti Superiori di Piacenza, con lo scopo di promuovere la cultura della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla prevenzione della mortalità stradale, causata da tutti quei comportamenti riconducibili al “fattore umano”: distrazione, velocità, guida in stato d’ebbrezza o per assunzione di sostanze stupefacenti.

Il Progetto ha il patrocinio della Prefettura di Piacenza, della Regione Emilia Romagna, della provincia di Piacenza, dell’ACI, dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale ed è realizzato con la collaborazione del Comune di Piacenza ed il sostegno della Banca di Piacenza ed è un progetto nell’ambito di Piacenza 2030 Giovane Città Futura.

Associazione Sonia Tosi, l’incontro

Durante l’incontro di Venerdì 7 febbraio, che si svolgerà a partire dalle 9,30 al Cinema Teatro Politeama, dal titolo: Guidare il Cambiamento: Mobilità sostenibile, Sicurezza, Comportamenti stradali nella tavola rotonda si toccheranno diverse tematiche, con la partecipazione di Ilaria Fiorillo: Cicloattivista e autrice; Giovanni Mandelli: esperto di mobilità attiva e sicurezza stradale, consulente per la società italo-olandese Decisio dove si occupa dellapianificazione e della progettazione di infrastrutture ciclabili, moderazione del traffico e strade scolastiche;

Angelo Nani : presidente di FIAB Amolabici Piacenza e Alessio Veneziani Vice Presidente di FIAB Amolabici Piacenza. Nel corso della Tavola Rotonda gli studenti potranno intervenire con domande ai relatori. A seguire, essendo il Progetto collegato al Concorso di Idee “IO MANIFESTO PER LA SICUREZZA STRADALE” dove gli studenti dovranno realizzare un manifesto o locandina sulle tematiche presentate nell’evento, Nicola Bellotti fondatore dell’Agenzia di comunicazione Blacklemon di Piacenza spiegherà ai ragazzi come realizzare una comunicazione efficace nella pubblicità sociale.

L’incontro, che sarà moderato da Rita Nigrelli editrice di Radio Sound Piacenza24, verrà trasmesso in replica sul canale youtube dell’associazione Sonia Tosi, vedrà la partecipazione di 35 classi degli istituti superiori piacentini, con circa 800 allievi coinvolti.

Associazione Sonia Tosi, gli Istituti partecipanti

Liceo “Melchiorre Gioia”

Liceo Scientifico “L. Respighi”

Istituto Professionale “A. Casali”

I.T.S.C.G. “A. Tramello”

Liceo Artistico “B. Cassinari”

Liceo Statale “G.M. Colombini”

Istituto Statale “G. Raineri – G. Marcora”

Liceo “San Benedetto”