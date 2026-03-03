Attacco di panico mentre guida, donna soccorsa dai carabinieri

Intervento di assistenza, intorno alle 9:30 del 2 marzo, da parte di un equipaggio del Radiomobile di Fiorenzuola d’Arda, a supporto di un’automobilista che, mentre era alla guida, è stata colta da un attacco di panico e non riusciva più a proseguire in sicurezza.

Secondo quanto ricostruito, dopo aver chiesto al suo titolare di lasciare il posto di lavoro perché non si sentiva di continuare, la donna ha arrestato la marcia lungo la Strada Provinciale di Bardi, nei pressi di un’azienda, proprio per il timore di causare incidenti o intralci alla circolazione. Contattato il numero unico di emergenza 1-1-2, è stato inviato sul posto il personale del Radiomobile: all’arrivo, i militari hanno riscontrato uno stato di agitazione, mentre l’automobilista ha ribadito di non aver necessità di assistenza sanitaria.

Per garantire comunque un rientro in sicurezza, il capopattuglia ha quindi deciso di mettersi alla guida del veicolo e accompagnare la donna fino alla propria abitazione, in località Basilica Duce. Una volta giunti a destinazione, la donna è stata consegnata alla sorella.

L’automobilista ha ringraziato i carabinieri, confermando nuovamente di non aver bisogno di cure mediche; l’equipaggio ha poi ripreso il normale servizio. L’episodio richiama l’importanza, in situazioni di malessere alla guida, di fermarsi in un luogo sicuro e chiedere aiuto: in caso di emergenza è sempre possibile contattare l’ 1-1-2.

