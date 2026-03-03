In Cattolica arriva “My Vertical Food”, viaggio nella filiera agroalimentare tra innovazione e sostenibilità

Un pomeriggio per entrare nel cuore della filiera agroalimentare, osservarne i meccanismi, comprenderne le dinamiche e intercettarne le prospettive future.

È questo l’obiettivo di My Vertical Food, il workshop in programma mercoledì 4 marzo dalle ore 14 alle 18, nella Sala Piana del campus di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, promosso dalla Facoltà di Economia e Giurisprudenza.

Inserito nel contesto della Food Valley emiliano-romagnola, l’appuntamento propone un “affondo verticale” sull’intera filiera, dal campo alla tavola, mettendo a confronto imprese, consorzi, industria, distribuzione e ristorazione.

«Come già avvenuto per la “puntata” legata all’automotive, il format My Vertical questa volta dedicato al Food vuol rappresentare per gli studenti un’esperienza formativa ad alto valore istituzionale, capace di mettere a sistema imprese, professionisti e istituzioni del settore, offrendo un’osservazione diretta di come si progetta e si governa un modello di business sostenibile, innovativo e radicato nel territorio», sottolinea la professoressa Franca Cantoni, tra i promotori dell’iniziativa.

Ad aprire i lavori, alle 14, saranno Franca Cantoni, Francesco Timpano ed Elena Zuffada. Dalle 14.15 il focus entrerà nel vivo con gli interventi dedicati agli stadi e ai protagonisti della filiera agroalimentare, introdotti e moderati da Edoardo Fornari.

Dal racconto delle sfide dell’agricoltura 4.0 con il Consorzio Terrepadane, al valore delle produzioni DOP e IGP rappresentate dal Consorzio del Prosciutto di Parma; dall’esperienza dell’agricoltura verticale con Planet Farms alle produzioni locali tipiche delle Cantine 4 Valli; fino alla prospettiva dell’industria alimentare di marca con Lactalis, della distribuzione organizzata con Conad Centro Nord e della ristorazione con Cooperativa Italiana Catering.

«Un affondo verticale sulla filiera agroalimentare che è estremamente complessa, con numerosi attori concatenati, che hanno tra di loro relazioni di partnership e, a volte, di conflitto», osserva Edoardo Fornari. «Un’occasione unica per illustrare anche agli studenti che seguono percorsi di laurea più generalisti quanto possa essere affascinante e interessante il mondo del food».

La chiusura, alle 17.45, sarà dedicata alla formazione post-laurea nel food system, con la presentazione del Dottorato Agrisystem e delle attività di SMEA, prima dei saluti finali.

Un laboratorio di idee e relazioni, in cui la filiera agroalimentare si racconta nella sua interezza: tradizione e innovazione, identità territoriale e visione globale, competenze manageriali e responsabilità sociale. Una fotografia dinamica di uno dei comparti più strategici del Paese, osservato dal punto di vista privilegiato di chi si prepara a diventarne protagonista.

