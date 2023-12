Gli auguri del prefetto Ponta ai piacentini: “Mantenete quello spirito di coesione con cui mi avete accolto” – AUDIO

Paolo Giuseppe Alfredo Ponta, da circa un mese e mezzo prefetto di Piacenza, ha accolto in prefettura i rappresentanti di tutte le anime della provincia, autorità militari, civili, religiose, esponenti del settore economico, associativo, esponenti politici e amministratori per uno scambio di auguri in vista del Natale. “Ho voluto accogliere tutti voi qui, stasera, per farvi provare lo stesso calore con cui Piacenza ha accolto me”, ha detto ai presenti.

Ai nostri microfoni, poi, ha voluto rivolgere un augurio a tutti i cittadini.

“Ai piacentini auguro un buon Natale e un anno nuovo sereno, sono auguri che davvero rivolgo con il cuore. Auguro loro di mantenere quello spirito con cui sono stato accolto, che è uno spirito di coesione, di collaborazione, valore sancito anche dalla nostra costituzione. Credo che se lavoriamo tutti insieme potremo sicuramente aspirare a un futuro sempre migliore. Un futuro improntato sull’accoglienza di chi viene da lontano, e a Piacenza ce ne sono parecchi che lavorano e vivono onestamente”.

“Lo ripeto per l’ennesima volta, una collaborazione tra tutti gli enti del territorio, tra lo Stato, le forze di polizia, le forze armate, gli enti locali, gli enti regionali, la scuola, il volontariato che ho notato essere molto importante in questa città. Tutti uniti per dare una qualità della vita sempre migliore agli abitanti di tutta la provincia”.

“Ora sto imparando a conoscere la città, ma per l’anno prossimo mi riprometto di conoscere sempre meglio il territorio piacentino che per ora ammetto di conoscere solo un p’ così, da turista”.