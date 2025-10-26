Auto con due bimbi a bordo esce di strada, si ribalta e si schianta contro un albero

Paura nella serata di sabato 25 ottobre lungo la provinciale per Cortemaggiore, dove un’auto con a bordo un uomo e i suoi due bambini è finita fuori strada, ribaltandosi e terminando la corsa contro un albero nel giardino della ditta Paver.

L’impatto è stato violento, ma fortunatamente nessuno dei tre occupanti ha riportato ferite gravi. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Piacenza per mettere in sicurezza il veicolo e assistere i soccorritori del 118, che hanno trasportato padre e figli all’ospedale per accertamenti.

I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile sono intervenuti per i rilievi e stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’incidente, ancora in fase di accertamento.

