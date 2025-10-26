Serie B – I Fiorenzuola Bees fanno sudare le proverbiali sette camicie agli Herons Montecatini; 85-89 per i toscani nel finale

I Fiorenzuola Bees tornano di fronte al proprio pubblico del PalArquato per affrontare la corazzata Herons Basket Montecatini dopo il turno di riposo osservato nello scorso weekend.

La cronaca

Lo fanno ritrovando capitan Bottioni a disposizione, e sfruttando da subito una buona verve sull’asse Cecchinato-Biorac per il 6-4 con cui le mani si scaldano al 2’. Natali risponde con un canestro clamoroso fuori equilibrio da 3 punti, ma i Bees rimangono in scia con il gioco da 3 punti di un ispirato Cecchinato. 12-12 al 5’.

Ceparano inchioda una schiacciata monstre al 7’, ma Kamate in uscita dalla panchina trova il facile layup che consente alla Fabo Herons Montecatini di dare il primo mini allungo del match. 14-18. Biorac con il rimbalzo offensive e lay up anima il PalArquato, con Ambrosetti che con il palleggio, arresto e tiro impatta nuovamente in parità.

Benites Vicente e Ricci sul finale di quarto danno un colpo di coda al parziale, ma da metà campo Ceparano sulla sirena realizza la bomba del 21-24. Aukstikalnis è il primo giocatore a raggiungere la doppia cifra nel match, ma Fiorenzuola è tosta e rimane nel match con il gancio di Obljubech al 13’. 25-27.

In un amen Herons Montecatini realizza un break da 0-7 che consegna il massimo vantaggio alla squadra toscana (28-37), con coach Del Re obbligato al primo timeout pieno dell’incontro al 15’. Rossi e Aukstikalnis tengono con le spalle larghe gli ospiti avanti di 9, prima che il fallo tecnico alla panchina dei Bees per proteste su una chiamata oltremodo dubbia da parte della terna arbitrale faccia arrivare la Fabo alla doppia cifra di vantaggio al 18’. 32-44.

Cecchinato e Ceparano però non ci stanno, e con due canestri di puro talent entrando nell’ultimo minuto di tempo riportano i Bees fino al -7. 39-46.

Secondo tempo

Ceparano legge e arma la mano di Cecchi per la schiacciata a due mani dopo il taglio sul fondo al 22’ (45-50), ma Giombini è un fattore con la sua presenza sotto le plance e flirta con la doppia doppia già a inizio del terzo quarto.

Iniziano a grandinare triple su entrambe le metà campo, con Bottioni che dalla linea della carità realizza un 1 su 2 per il 53-61 al 26’. Ambrosetti sul passaggio consegnato di Korsunov realizza una tripla fondamentale per il -4 (60-64 al 29’), con le squadre che alzano ancora di più l’intensità se possibile. 62-66 a fine terzo quarto.

Cecchinato con una tripla in isolamento porta i Bees fino al -3 al 32’ (67-70), ma Ricci risponde dall’angolo per il nuovo +6 per la squadra toscana. Ancora Ricci dall’angolo realizza per un irreale 11/20 dall’arco per la Herons (69-78 al 34’), ma Fiorenzuola non ci sta e trova ancora in Cecchinato la forza per tornare a contatto. 73-78 dopo la zingarata in area del numero 7 Bees.

Chinellato realizza un grande fade away dalla media distanza al 36’, ma Fiorenzuola non ne vuole sapere di abdicare e trova nel tap in su rimbalzo offensivo di De Zardo il -4 a 2 minuti dalla fine. 81-85 e timeout Montecatini. Il PalArquato esplode per una chiamata di infrazione di campo a 40 secondi dal termine, ma i Bees rimangono ancora a contatto e con Cecchi trovano 3 liberi a 22 secondi dal termine. Il numero 10 gialloblu fa 2/3 (83-85), con l’arma del fallo sistematico utilizzata ora dalla squadra di coach Del Re.

Ricci fa 2/2 ai liberi per la Herons, Chinellato sbaglia con lo 0/2 ma sul suo libero conquista rimbalzo e chiude la sfida sull’85-89.

Fiorenzuola Bees vs FABO Herons Montecatini 85-89

(21-24; 41-48; 62-66)

Fiorenzuola Bees: Mazburrs ne; Biorac 13; Obljubech 4; Bottioni 1; Cecchinato 20; De Zardo 9; Cecchi 18; Ceparano 13; Crespi ne; Camara ne; Ambrosetti 5. All. Del Re

Herons Montecatini: Benites 2; Rossi 12, Antonelli ne; Natali 5; Aukstikalnis 14; Mastrangelo 3; Ricci 13; Kamate 2; Chinellato 24; Dell’Uomo 3; Sgobba ne; Giombini 11. All. Barsotti

