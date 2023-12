Auto esce di strada nei pressi di Cortemaggiore: muore una donna, grave il marito – FOTO

Auto esce di strada, muore una donna. Tragico incidente questo pomeriggio, intorno alle 17,30, nei pressi di Cortemaggiore. Una coppia di 81 anni stava viaggiando a bordo di una Ford lungo via Busseto, in direzione appunto di Cortemaggiore. All’altezza della frazione di San Martino in Olza, l’uomo, alla guida della vettura, ha perso il controllo ed è uscito di strada.

L’auto è finita in un canale ed è andata a schiantarsi contro un ponticello in cemento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato sulla vettura incidentata per permettere agli operatori del 118 di entrare in azione. Purtroppo però per la moglie non c’era già più nulla da fare: la donna è morta sul colpo in seguito all’impatto.

Gravi invece le condizioni del marito: l’elicottero, giunto da Brescia, ha condotto l’uomo al pronto soccorso di Parma. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.