Calci e pugni in mezzo alla strada, rissa nella notte in viale Dante: ferito un uomo – VIDEO

Un breve video che nelle ultime ore sta circolando sui social mostra una rissa avvenuta in viale Dante, nel corso della notte. Il filmato, della durata di una ventina di secondi e ripreso dall’alto di un edificio, documenta momenti concitati in mezzo alla strada.

Nelle immagini si vedono alcune persone affrontarsi nel bel mezzo della strada, nei pressi di alcune auto parcheggiate. Nel corso della sequenza altre persone si avvicinano e la situazione appare particolarmente agitata.

Uno dei due contendenti regge in mano qualcosa che per qualche secondo sembra riflettere la luce dei lampioni, ma non è chiaro di cosa possa trattarsi. Ancora da chiarire i motivi della lite. Sul posto è intervenuta la polizia, da quanto di apprende, uno dei partecipanti è rimasto ferito e sul posto è intervenuto il 118.

Accertamenti sono in corso.