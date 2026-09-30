Dall’aula al board, gli studenti della Cattolica progettano il futuro della mobilità con Mawdy Service

Dall’aula al confronto diretto con il management di una grande realtà internazionale. Due gruppi di studenti della Laurea magistrale in Gestione d’azienda dell’Università Cattolica, campus di Piacenza, hanno concluso a Biella, presso la sede di Mawdy e Mawdy Services Mapfre Worldwide Digital Assistance, un project work dedicato al futuro del business della mobilità e dell’assistenza automotive.

Una sfida sul futuro del settore automotive

L’iniziativa, nata dopo MyVertical Automotive, organizzato in Università Cattolica nel novembre 2025, ha proposto agli studenti una sfida concreta: analizzare il posizionamento di MAWDY rispetto alle trasformazioni del mercato e costruire una strategia di sviluppo a breve, medio e lungo termine.

Il brief chiedeva di misurarsi con la crisi e il cambiamento dell’automotive, con l’evoluzione normativa, tecnologica e generazionale, con i temi ESG e con la necessità di individuare nuovi prodotti e servizi capaci di creare valore per MAWDY e per la sua rete di partner.

A raccogliere la sfida sono stati due team.

Il progetto “MAWDY 2035”

Il primo gruppo, formato da Alessandro Di Nuzzo, Francesco Galantino, Irene Parizzi e Martina Poggi, ha presentato “MAWDY 2035“, una proposta che ambisce a trasformare l’impresa da fornitore reattivo di singoli servizi a ecosistema B2B2C preventivo e data-driven.

Il progetto integra un pacchetto modulare di servizi, una app per rafforzare la relazione con il cliente, manutenzione predittiva, soluzioni per micromobilità e cybersecurity, oltre a meccanismi di gamification e referral.

Il progetto “MAWDY Mobility”

Il secondo gruppo, composto da Martina Poce, Alessandro Bozzini, Lorenzo Massari e Francesco Roffi, ha sviluppato “MAWDY Mobility“, un modello che sposta il focus dalla protezione del singolo veicolo alla continuità della mobilità della persona.

La proposta comprende servizi per il parco auto usato, soluzioni dedicate a veicoli elettrici e batterie, un abbonamento digitale legato alla persona e una piattaforma per rafforzare il rapporto di lungo periodo con i dealer.

Il Rapporto Draghi, il Green Deal e la politica industriale europea

Il lavoro è stato accompagnato da Diego D’Alessandro di MAWDY, che ha stimolato i gruppi lungo il percorso, e dal prof. Francesco Timpano, docente di Politica economica avanzata, con cui gli studenti hanno discusso le implicazioni per il settore del Rapporto Draghi, del Green Deal europeo e della trasformazione della politica industriale europea.

Tra i promotori dell’iniziativa anche la prof.ssa Franca Cantoni e il dott. Fabrizio Campione, mentor del programma MyMentor della sede piacentina dell’Università Cattolica.

A Biella la simulazione di un consiglio di amministrazione

Il momento conclusivo si è svolto a Biella nella forma di una simulazione di consiglio di amministrazione: i team hanno presentato le proprie proposte e le hanno discusse con il management, rispondendo a domande e osservazioni su sostenibilità economica, innovazione, rapporto con i dealer, digitalizzazione e nuovi bisogni di mobilità.

La giuria, composta da Alessandro Priarone – Commercial and Marketing Director, Piero Tamiazzo – Commercial Deputy Director, Elisabetta Pozzi – Head of Marketing, Diego D’Alessandro – Head of Product Management & Deal Implementation, Sofia Starda – HR Talent & Acquisition Specialist, Alessandro Mocca – HR Consultant & Trainer di Now Consulting e per l’Università Cattolica il prof. Timpano ed il dott. Campione, ha valutato i lavori sulla base della qualità dell’analisi, dell’innovazione, della capacità di comunicazione e della partecipazione al progetto.

Il management premia il progetto del gruppo 1

Entrambi i contributi sono stati molto apprezzati dal management per la qualità dell’analisi, il livello di approfondimento e la capacità di tradurre i grandi cambiamenti regolatori, tecnologici e sociali in proposte operative di business.

La valutazione finale ha visto prevalere di misura il gruppo 1, in un confronto molto equilibrato fino alla conclusione.

Il premio per chi vince è un percorso completo di orientamento professionale con il team di NowConsultinge e per l’altra squadra invece si prevede la possibilità di candidarsi per posizioni in azienda con un colloquio assicurato.

Università e impresa, dalla formazione a un problema reale

L’esperienza ha rappresentato un esempio efficace di collaborazione tra università e impresa: gli studenti hanno lavorato su un problema reale, si sono confrontati direttamente con chi ogni giorno prende decisioni aziendali e hanno sperimentato la complessità del passaggio dall’analisi economica alla costruzione di una strategia.

Un percorso che rafforza l’obiettivo del campus piacentino dell’Università Cattolica di integrare formazione accademica, comprensione dei processi di trasformazione dell’economia e confronto continuo con il sistema delle imprese.