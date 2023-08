Azzannato da un cane in via Caduti sul Lavoro, ferito un uomo

Stava camminando lungo via Caduti sul Lavoro quando è stato aggredito da un cane. L’animale ha azzannato il passante ferendolo a una mano e a una gamba. Subito la vittima dell’attacco ha chiamato il 118, intervenuto in pochi minuti.

Gli operatori sanitari hanno trasportato il malcapitato al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza: le ferite sono profonde ma l’uomo non si trova in gravi condizioni. Resta da capire se il cane in questione sia di proprietà di qualcuno e in quel caso risalire alla sua identità per accertare eventuali responsabilità.