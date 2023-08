Lavori alla rete idrica in via Castello e smontaggio di una gru in via S. Stefano, limitazioni al traffico

Dalle ore 7 di martedì 22 agosto alle 19 di sabato 26, per consentire l’esecuzione di lavori alla rete idrica commissionati da Ireti, nel tratto di via del Castello compreso tra via Maddalena e viale Malta sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata. Contestualmente, potranno circolare nello stesso tratto i soli residenti, dimoranti, fruitori di posti auto privati e mezzi di soccorso, che potranno percorrere con la massima cautela, in entrambi i sensi di marcia, i tratti interessati dal cantiere.

Già dalle ore 6 di martedì 22, sino alle 19 di mercoledì 23 agosto, per consentire lo smontaggio di una gru di cantiere, saranno vietate per tutti la circolazione e la sosta nel tratto di via S. Stefano tra i civici 20 e 26; gli stessi provvedimenti varranno (su entrambi i lati per la sosta) dal civico 26 all’intersezione con via Gaspare Landi.

Contestualmente, tra il civico 18 e l’intersezione con via Scalabrini sarà revocato il senso unico di marcia solo per residenti, dimoranti e fruitori di posti auto privati, che potranno percorrere tale tratto in entrambi i sensi di marcia. I veicoli che transiteranno nel tratto di via Santo Stefano – dove sarà vietata la sosta su entrambi i lati – compreso tra stradone Farnese e via Gaspare Landi, dovranno necessariamente svoltare a destra in quest’ultima.