Assalto al bancomat, sportello fatto esplodere nella notte e ladri in fuga

Assalto nella notte allo sportello bancomat della filiale della Banca di Piacenza in via I Maggio. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 3, quando i banditi hanno fatto esplodere lo sportello automatico per poi darsi alla fuga.

Al momento è ancora da quantificare l’ammontare del bottino portato via dagli autori dell’assalto.

Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire ai responsabili.

Le indagini sono in corso.