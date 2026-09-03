Assalto al bancomat, sportello fatto esplodere nella notte e ladri in fuga

3 Settembre 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza

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Assalto nella notte allo sportello bancomat della filiale della Banca di Piacenza in via I Maggio. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 3, quando i banditi hanno fatto esplodere lo sportello automatico per poi darsi alla fuga.

Al momento è ancora da quantificare l’ammontare del bottino portato via dagli autori dell’assalto.

Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire ai responsabili.

Le indagini sono in corso.

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