West Nile, Tagliaferri (FdI): “Sei casi nel Piacentino, attenzione deve restare alta”

«I nuovi dati sulla diffusione del West Nile confermano che avevamo ragione a mantenere alta l’attenzione sul territorio piacentino. I casi registrati nella nostra provincia sono saliti a sei, due in più rispetto alla settimana precedente, mentre in Emilia-Romagna risultano complessivamente 52 contagi. Non è il momento di creare allarmismi, ma certamente neppure quello di abbassare la guardia.»

Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri, che nei mesi scorsi è intervenuto ripetutamente sul tema attraverso atti ispettivi rivolti alla Giunta regionale.

«Quando abbiamo iniziato a occuparcene, la risposta della Regione fotografava una situazione nella quale, alle date del 20 e 24 luglio, nel Piacentino non risultavano ancora casi umani. Allo stesso tempo erano già emersi 15 pool di zanzare positivi su 106 esaminati e la circolazione virale era stata rilevata a Sarmato, Castelvetro Piacentino e Cortemaggiore.»

«Oggi il quadro è cambiato e i sei casi umani impongono di continuare a seguire l’evoluzione con grande attenzione. È esattamente la ragione per la quale abbiamo chiesto alla Regione non soltanto informazioni aggiornate, ma anche un sostegno adeguato ai territori.»

Tagliaferri ribadisce quindi la linea già indicata nella propria ultima iniziativa: «I Comuni sono in prima linea e non devono essere lasciati soli. Regione, AUSL e amministrazioni comunali devono continuare a lavorare dalla stessa parte, assicurando monitoraggio, supporto tecnico, informazione e, qualora necessario, ulteriori risorse per la prevenzione.»

«Il bollettino periodico, che avevamo sollecitato nei precedenti atti e che la Regione ha poi attivato, rappresenta uno strumento utile. Ora i numeri dimostrano quanto sia importante poter seguire l’andamento anche a livello provinciale.»

«La prevenzione – conclude Tagliaferri – si fa prima che i numeri aumentino, non dopo. Per questo continueremo a monitorare la situazione piacentina nelle prossime settimane: nessun allarmismo, ma attenzione alta e piena collaborazione tra istituzioni a tutela dei cittadini.»