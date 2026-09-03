Scacchi, il 13 settembre a Palazzo Gotico il torneo internazionale “Città di Piacenza”

Piacenza si prepara ad accogliere una nuova giornata dedicata agli scacchi. Domenica 13 settembre 2026 il Salone Monumentale di Palazzo Gotico, nel cuore di Piazza Cavalli, ospiterà la quarta edizione del Semilampo Internazionale di Scacchi “Città di Piacenza”. Una cornice particolarmente suggestiva per una manifestazione che riunirà giocatori di diversi livelli, dagli appassionati ai più esperti.

L’appuntamento prevede due competizioni. L’Open FIDE, aperto ai giocatori in possesso dei requisiti di tesseramento previsti dal regolamento, sarà valido per le variazioni del rating FIDE Rapid e si articolerà su nove turni, con tempo di riflessione di 12 minuti più 3 secondi di incremento per ogni mossa. Accanto al torneo principale si disputerà l’Open Promozionale, riservato ai giocatori con Elo inferiore a 1600: in questo caso saranno sei i turni, con la medesima cadenza di gioco.

In palio ci sarà un montepremi complessivo di 1.000 euro, oltre a premi in natura. Nell’Open FIDE sono previsti riconoscimenti non soltanto per i primi cinque della classifica assoluta – con 160 euro destinati al vincitore – ma anche per diverse fasce di rating, in modo da valorizzare i risultati ottenuti da giocatori di differenti livelli. I premi non sono cumulabili.

La giornata prenderà il via alle 10 con le iscrizioni dell’Open FIDE, seguito alle 10.30 dal primo turno. Dopo i primi tre incontri del mattino, il torneo riprenderà alle 14.30 e proseguirà fino al nono turno, fissato per le 18.15. L’Open Promozionale entrerà invece nel vivo nel pomeriggio: iscrizioni alle 14 e primo turno alle 14.30. Per entrambi i tornei la premiazione è prevista alle 19.15.

La quota di partecipazione è di 20 euro per l’Open FIDE e 15 euro per l’Open Promozionale, con uno sconto di 5 euro per gli Under 18 e per i soci dello Scacchi Club Piacenza. L’iscrizione è gratuita per Grandi Maestri e Maestri Internazionali. La pre-iscrizione su Vesus è obbligatoria entro sabato 12 settembre e la capienza massima della manifestazione è fissata a 150 giocatori.

A rendere particolarmente affascinante l’appuntamento sarà anche la sede. Le scacchiere troveranno posto nel Salone Monumentale di Palazzo Gotico, uno degli spazi più rappresentativi della città, affacciato su Piazza Cavalli. La locandina (scaricabile di seguito) fornisce inoltre indicazioni per raggiungere la sede dalla stazione e in automobile e segnala che Palazzo Gotico si trova in zona a traffico limitato; tra le possibilità indicate figurano i parcheggi di via Fornaci, della stazione in viale Sant’Ambrogio e di Sant’Antonino in viale Malta. La domenica, inoltre, i parcheggi sulle strisce blu sono gratuiti.

L’iniziativa, organizzata dallo Scacchi Club Piacenza e realizzata in collaborazione con il Comune di Piacenza, punta così a trasformare per un’intera domenica il centro cittadino in un punto d’incontro per il movimento scacchistico, con una formula capace di coinvolgere sia giocatori agonisti sia chi vuole cimentarsi in una competizione promozionale.

Per informazioni è possibile rivolgersi a Massimo Bonadè (339 899 8646) oppure scrivere a scacchiclubpiacenza@gmail.com