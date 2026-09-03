Vigorplant acquisisce un nuovo sito a Fombio, Confapi Industria: “Rafforzato il più grande polo italiano dei substrati”

Vigorplant continua a investire sul territorio e consolida ulteriormente la propria leadership nel mercato italiano dei substrati destinati all’ortoflorovivaismo e giardinaggio sia professionali che amatoriali. L’azienda ha perfezionato l’acquisizione di un nuovo complesso industriale a Fombio composto da 16.000 metri quadrati complessivi, di cui circa 8.000 coperti.

L’operazione rappresenta un nuovo tassello nel percorso di crescita dell’azienda e segue un altro importante investimento realizzato nel 2024, quando Vigorplant aveva ampliato il proprio sito con 25.000 metri quadrati di nuovi piazzali industriali destinati alla logistica e allo stoccaggio delle materie prime.

Con questa acquisizione il polo produttivo e logistico di Fombio supera oggi i 175.000 metri quadrati complessivi, confermandosi il più grande insediamento industriale italiano dedicato alla produzione di substrati e uno dei più grandi al mondo nel settore.

Il sito di Fombio rappresenta oggi il cuore produttivo e logistico del gruppo. Da qui transitano ogni anno ingenti volumi di materie prime e prodotti finiti destinati a migliaia di clienti in tutta Italia, dai professionisti del florovivaismo ai garden center fino alla grande distribuzione organizzata. Nel corso degli anni il polo è cresciuto costantemente, accompagnando lo sviluppo dell’azienda e diventando uno degli asset industriali più importanti del comparto a livello internazionale.

L’investimento nasce dalla volontà di sostenere la crescita aziendale e dalla necessità di garantire sempre maggiore controllo e tutela delle materie prime utilizzate nella produzione dei terricci Vigorplant, in un contesto in cui qualità, programmazione e continuità degli approvvigionamenti assumono un’importanza sempre più strategica.

Nel 2025 l’azienda ha raggiunto il traguardo dei 46 milioni di euro di fatturato e guarda ora all’obiettivo dei 50 milioni nel 2026.

Marco e Luca Petranca, alla guida di Vigorplant, rappresentano la continuità della famiglia imprenditoriale che da oltre cinquant’anni accompagna lo sviluppo dell’azienda.

«Per noi questo non è un investimento immobiliare ma un investimento industriale», afferma Marco Petranca. «La crescita registrata negli ultimi anni ci impone di continuare a investire in strutture, organizzazione e capacità produttiva. Vogliamo essere pronti ad accompagnare lo sviluppo dell’azienda mantenendo gli standard qualitativi che ci hanno permesso di diventare il punto di riferimento del settore in Italia. Quando investiamo lo facciamo pensando al futuro dell’azienda, dei nostri collaboratori e dei nostri clienti.»

L’azienda, che ha da poco celebrato il cinquantesimo anniversario dalla fondazione, è cresciuta fino a diventare la realtà leader del mercato italiano dei substrati destinati all’ortoflorovivaismo e giardinaggio sia professionali che amatoriali. Ogni anno dagli stabilimenti Vigorplant escono oltre 15 milioni di confezioni di terriccio destinate ai professionisti del verde, ai garden center e alla grande distribuzione organizzata.

Da oltre un decennio l’azienda investe inoltre in importanti campagne televisive sulle principali emittenti nazionali, contribuendo a rendere il marchio Vigorplant uno dei più riconosciuti e apprezzati nel settore dell’ortoflorovivaismo e del giardinaggio, sia professionale sia hobbistico. Una crescita costruita nel tempo attraverso investimenti continui, innovazione di prodotto e una forte attenzione alla qualità.

Marco Pancotti, dirigente di Vigorplant, evidenzia gli aspetti operativi dell’investimento.

«Negli ultimi anni abbiamo registrato una crescita costante della domanda e una crescente complessità nella gestione delle materie prime. Disporre di nuovi spazi significa aumentare la capacità di stoccaggio, migliorare il controllo qualitativo e rendere ancora più efficiente il servizio ai clienti. In un settore come il nostro la qualità del prodotto finale dipende anche dalla qualità della conservazione delle materie prime e dalla capacità di programmare gli approvvigionamenti con largo anticipo. Questo investimento ci consentirà di affrontare con ancora maggiore efficienza le sfide dei prossimi anni.»

L’acquisizione del nuovo sito consentirà inoltre di aumentare la flessibilità operativa e di supportare i futuri programmi di crescita dell’azienda, rafforzando ulteriormente la competitività del gruppo sui mercati nazionali ed esteri.

Per Luca Petranca l’operazione rappresenta la naturale conseguenza di una precisa filosofia imprenditoriale.

«Investire non è mai semplice e cerchiamo sempre di farlo con una visione di medio e lungo periodo. L’ampliamento del nostro sito produttivo fa parte di un piano di investimenti più ampio, pensato per rispondere alla crescente richiesta del mercato senza rinunciare a quelli che per noi restano i principi fondamentali: servizio e qualità.

Crediamo che oggi sia importante tornare a fare impresa con un’ottica di sviluppo occupazionale e di valorizzazione del lavoro nel senso più nobile del termine, non soltanto inseguendo risultati economici.

Coerentemente con questi principi, la nostra famiglia ha sempre reinvestito gli utili nell’azienda e continuerà a farlo anche nelle generazioni future. Questa è la direzione che da sempre guida le nostre scelte e che continuerà a guidarle anche negli anni a venire.»

A oltre cinquant’anni dalla fondazione, Vigorplant conferma una strategia basata sul reinvestimento continuo, sul rafforzamento della capacità produttiva e logistica e sulla volontà di mantenere in Italia competenze, occupazione e sviluppo industriale. L’acquisizione del nuovo sito di Fombio rappresenta un ulteriore passo in questa direzione e consolida il ruolo dell’azienda come leader del mercato italiano dei substrati professionali.