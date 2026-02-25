Bando Parco Agrisolare 2026, pubblicato il regolamento operativo. Coldiretti: “Massima assistenza alle aziende”

Importanti novità per il settore agricolo piacentino sul fronte della transizione energetica. È stato ufficialmente pubblicato il Regolamento Operativo per il bando “Parco Agrisolare 2026”, la misura che finanzia l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture dei fabbricati agricoli, promuovendo l’autosufficienza energetica delle imprese senza consumo di suolo. A darne notizia è Coldiretti Piacenza.

Le novità del 2026 e i criteri di priorità

Il nuovo regolamento introduce specifici criteri di priorità che premieranno:

Rete Agricola di Qualità: Progetti presentati da soggetti iscritti alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità.

Progetti presentati da soggetti iscritti alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità. Qualità Tecnica ENEA: Progetti che utilizzano moduli fotovoltaici di alta efficienza, prodotti da aziende iscritte al Registro ENEA (Categorie B o C).

Massimali di spesa e interventi incentivati

Il bando prevede contributi significativi differenziati in base alla tecnologia utilizzata:

Impianti Fotovoltaici: Fino a 1.500 €/kWp per moduli di Categoria B o C (ENEA); fino a 1.000 €/kWp per la Categoria A.

Fino a per moduli di Categoria B o C (ENEA); fino a per la Categoria A. Sistemi di Accumulo: Spesa ammissibile fino a 700 €/kWh (limite massimo di 50.000 €).

Spesa ammissibile fino a (limite massimo di 50.000 €). Mobilità Sostenibile: Incentivi per colonnine di ricarica fino a 10.000 € .

Incentivi per colonnine di ricarica fino a . Interventi Complementari: È previsto un contributo fino a 700 €/kWp per lavori fondamentali come la rimozione dell’amianto, l’isolamento termico dei tetti e la creazione di sistemi di aerazione.

Tempistiche

Le domande potranno essere presentate dalle 12:00 del 10 marzo 2026 fino alle 12:00 del 9 aprile 2026. I lavori dovranno concludersi entro 18 mesi dalla concessione e, in ogni caso, la rendicontazione finale deve essere inviata entro il 31 dicembre 2028.

“Siamo di fronte a un’occasione importante per modernizzare le nostre strutture agricole e abbattere i costi energetici,” spiega Luca Piacenza, Responsabile dell’Area Tecnica di Coldiretti Piacenza.“I nostri uffici sono già mobilitati: offriamo massima assistenza alle aziende interessate per la valutazione dei requisiti, la predisposizione della pratica e l’invio telematico, garantendo un supporto completo in ogni fase.”

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy