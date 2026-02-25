Diminuiscono le imprese giovanili, calo del 3,1 per cento nel Piacentino

Con un calo di 61 unità in un anno (-3,1%), si sono attestate a 1.876 le imprese giovanili attive in provincia di Piacenza alla fine del 2025.

Un andamento negativo lievemente più contenuto di quello che ha riguardato il numero complessivo delle imprese piacentine (-3,5%), che non ha comunque modificato l’incidenza delle aziende degli under 35 sul totale delle imprese attive in provincia, attestata al 7,6%, in linea con il dato regionale.

Le analisi dell’Ufficio Studi e Statistica della Camera di commercio dell’Emilia sui dati forniti da Infocamere evidenziano, in tema di distribuzione settoriale, che la più elevata presenza di imprese giovanili riguarda i servizi alle imprese, con 419 unità e un’incidenza sul totale delle imprese under 35 pari al 22,3%, seguiti dal commercio (356 unità, con una quota del 19,0%) e dalle costruzioni (353 e 18,8%).

La graduatoria settoriale vede poi, nell’ordine, i servizi alla persona con 210 imprese giovanili attive, le attività di alloggio e ristorazione con 209 unità, l’agricoltura con 205 e, infine, il manifatturiero (121 imprese giovanili, pari al 6,4% del totale).

Quanto alla natura giuridica, nell’81,1% dei casi si tratta di ditte individuali, con 1.521 realtà attive (44 in meno in un anno).

Anche le società di capitale possedute da giovani hanno chiuso il 2025 con un saldo negativo (10 in meno e -3,6%), portandosi a 269 unità. Le società di persone costituite da under 35, infine, risultano 79, cioè 3 in meno rispetto al 2024.

L’impresa giovanile è valutata dall’indagine camerale anche in base al grado di presenza di giovani, vale a dire secondo la percentuale di quote possedute da under 35, identificando tre gradi di presenza crescenti: “maggioritaria”, “forte” ed “esclusiva”. Sul totale delle imprese della provincia individuate come giovanili, il grado “esclusivo” copre il 91,5%, contando ben 1.717 unità attive, mentre alla presenza imprenditoriale “forte” va il 6,8% (128 aziende) e a quella “maggioritaria” il rimanente 1,7% (31 attività).

Da ultimo, è stata valutata la presenza imprenditoriale giovanile nei singoli comuni, tra i quali spicca il capoluogo con 740 realtà attive, che coprono l’8,1% del totale delle imprese presenti nel comune. Seguono Fiorenzuola d’Arda con 105 unità e incidenza all’8,0%, Castel San Giovanni (104 e 10,0%), Rottofreno (63 e 9,5%) e Podenzano (49 e 6,8%).

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy