Sabato 21 febbraio alla Trattoria Alpina di Cicogni buona cucina e teatro alzano il “Sipario sul nostro Appennino”

Secondo appuntamento, sabato 21 febbraio a Cicogni di Alta Val Tidone, per la quinta edizione del “Sipario sul nostro Appennino”, un progetto di welfare teatrale declinato sui temi dello spettacolo e dell’aggregazione rivolto ai residenti nella stagione invernale: gli anziani che sulle montagne vivono da sempre e i giovani nuclei familiari che ne rappresentano il futuro.

L’iniziativa è del gruppo Quarta Parete di Piacenza sostenuta dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano e la collaborazione dei comuni di Corte Brugnatella, che ha ospitato il primo evento a Ponte Lenzino, di Zerba che ospiterà il terzo e ultimo domenica 22 e, appunto, di Alta Val Tidone.

Il sipario si aprirà alle ore 21.00 all’interno della Trattoria Alpina di Cicogni, che sarà teatro di uno spettacolo che si proporne di incontrare le persone, di valorizzare i luoghi, far lavorare le attività. E in questo contesto la Trattoria Alpina non solo interpreterà l’inedito ruolo di palcoscenico, ma assolverà anche alla sua funzione primaria di ristorazione. Prima dello spettacolo, infatti, sarà possibile cenare (prenotazioni aperte telefonando allo 0523999116) con i piatti e i sapori della cucina piacentina e dell’Alta Val Tidone in particolare.

“Una serata da non perdere – commentano dall’Amministrazione comunale di Alta Val Tidone che invita tutti a partecipare – in cui si unirà la cultura della tavola a quella del palcoscenico in un clima di convivialità e condivisione, riscoprendo le nostre radici, valorizzando il territorio e guardando con fiducia al futuro”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy