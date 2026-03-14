Volley, Serie B – La Canottieri Ongina vuole tornare a sorridere: arriva il Team Volley Cazzago Adro

Prima vittoria casalinga nel girone di ritorno nel mirino per la Canottieri Ongina, in campo domani (sabato) alle 18 a Monticelli contro il Team Volley Cazzago Adro nella sesta giornata di ritorno del girone B di serie B maschile. I gialloneri di Gabriele Bruni – settimi a quota 28 punti – sfidano i bresciani, attualmente quart’ultimi (22 punti) e in piena lotta salvezza. Dopo tre tie break interni persi, Rosati e compagni cercano il riscatto davanti al pubblico amico, oltre a voler voltar pagina dopo il brutto 3-0 patito sabato scorso a Soliera.

“Le ultime tre partite contro le modenesi Villa d’Oro, Sassuolo e Soliera ci hanno insegnato tanto, dobbiamo essere bravi a prendere le note positive da riproporre e anche far tesoro degli aspetti negativi per non ripeterli. Resettare del tutto vorrebbe dire non essere consapevoli del lavoro, più o meno buono, svolto. Una cosa è certa: tutti noi abbiamo una grande voglia di tornare a vincere dopo tre partite dove siamo stati sconfitti”.

All’andata ad Adro la Canottieri Ongina si impose in quattro set.

La classifica

Kerakoll Sassuolo 45, Beca Tensped 38, Pallavolo Cremonese 36, Tipiesse Cisano 34, Zotup Scanzorosciate 31, National Transports Villa d’Oro Modena 29, Canottieri Ongina 28, Tecnoarmet Soliera 27, Vero Volley Monza 24, Mo.Re. Volley 23, Team Volley Cazzago Adro 22, Motta&Rossi Asola Remedello 21, Ferramenta Astori 13, Modena Volley 7.

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