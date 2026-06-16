Baseball – Martedì il De Benedetti ospita il try-out per la rassegna mondiale U16

Si preannuncia di altissimo livello il World Tournament Boys League in programma ad Anzio e Nettuno dal 29 luglio al 4 agosto. E Piacenza domani sarà teatro di uno dei tre try-out, gli altri due a Livorno e Ronchi dei Legionari (GO), dedicati ai giovani talenti che dovranno essere selezionati nelle tre rappresentative U16 interregionali battezzate con i colori della bandiera nazionale: verde, bianco e rosso.

Dalle 10 alle 17 una trentina di ragazzi si alleneranno sotto gli occhi attenti dello staff che dovrà allestire le rose che nel corso della settimana laziale dovranno poi affrontare il fior fiore del baseball mondiale di categoria. Sono infatti annunciate le iscrizioni di formazioni statunitensi provenienti da San Francisco, Fresno e San Diego, dei giapponesi di Osaka ed i cinesi di Shangai. Inoltre Spagna, San Marino e la nazionale azzurra U15. Davvero una grande kermesse oltretutto ad Anzio e soprattutto Nettuno, storicamente culle del batti e corri italiano.

E Piacenza ne rappresenta per un giorno il prestigioso prologo a beneficio dei sogni e delle speranze di tanti giovani talenti del nostro baseball.

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