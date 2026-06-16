Atletica – Piacenza vola: record regionale per Milo Perotti e titolo di squadra a Castelfranco Emilia

Si è chiuso con una doppia soddisfazione il ciclo di gare regionali estive per l’Atletica Piacenza, che nelle ultime due settimane ha portato a casa risultati straordinari sia sul piano individuale che su quello collettivo. Il culmine è arrivato sabato 14 giugno a Castelfranco Emilia, teatro della fase regionale dei Campionati di Società di Prove Multiple, ma il racconto inizia sette giorni prima, a Correggio.

7 giugno, Correggio: la settimana del preludio

Al campo di Correggio (RE), sede della fase regionale dei Campionati di Società Ragazzi, l’Atletica Piacenza ha messo in mostra una rosa di atleti di qualità, con prestazioni che hanno anticipato quanto di meglio sarebbe venuto la settimana successiva.

Il nome più atteso è stato, come spesso accade, quello di Milo Perotti, che nel salto in alto ha valicato quota 1,64 metri: una misura già ragguardevole per la categoria Ragazzi, ma soprattutto — come si sarebbe rivelato — una tappa di avvicinamento consapevole all’impresa della settimana dopo.

Attorno a lui, il gruppo piacentino ha confermato una profondità tecnica non comune. Lorenzo Ghisoni si è distinto nella Marcia sui 2 km con il tempo di 11’40″41, conquistando un ottimo quarto posto. Lorenzo Cremona ha fatto altrettanto sui 60 metri ostacoli Ragazzi, chiudendo anch’egli quarto in 11″03. Francesco Campanelli si è ben comportato sui 1000 metri con il crono di 3’08″58, sesto classificato. Da segnalare infine Massimo Ferrari, che con il vortex ha raggiunto i 45,24 metri, piazzandosi in quarta posizione in una specialità tecnica e spettacolare.

14 giugno, Castelfranco Emilia: il giorno dei record

Se Correggio era stato un promettente assaggio, Castelfranco Emilia è stato il banchetto. La fase regionale dei Campionati di Società di Prove Multiple ha regalato all’Atletica Piacenza una giornata memorabile, dominata dalla figura di Milo Perotti.

Il giovane atleta piacentino ha firmato nel salto in alto il nuovo record regionale Ragazzi con la misura di 1,77 metri, abbattendo un limite che già profumava di talento e consacrandosi tra i migliori saltatori della sua categoria in Emilia-Romagna. Ma non è finita qui: Perotti ha poi dominato il Tetrathlon A — la combinazione di 60 metri, salto in alto, getto del peso e 600 metri — vincendo ogni singola prova e totalizzando 3365 punti, il punteggio più alto dell’intera competizione e della storia della Regione Emilia – Romagna. Una prestazione di rara completezza atletica, che ha mostrato non solo doti fisiche eccezionali ma anche una maturità agonistica non scontata.

Il titolo di squadra: secondo anno consecutivo

La vera forza dell’Atletica Piacenza, però, è stata la capacità di trasformare il talento individuale in vittoria collettiva. Per il secondo anno consecutivo, la squadra Ragazzi si è laureata Campione Regionale di Prove Multiple, con un punteggio complessivo di 11.203 punti — un totale che testimonia la solidità dell’intero gruppo.

La formazione vincente era composta da Milo Perotti, Lorenzo Ghisoni e Leonardo Petri per il Tetrathlon A, e da Lorenzo Cremona, Francesco Campanelli e Alessandro Tosciri per il Tetrathlon B. In quest’ultima prova, Cremona e Campanelli hanno offerto contributi preziosi per il risultato finale: quarto posto con 2399 punti per Cremona, quinto posto con 2186 per Campanelli.

Il lavoro dei tecnici: Fornasari, Fox e Pedretti

Risultati come questi non nascono per caso. Dietro ogni record e ogni titolo c’è il lavoro paziente e appassionato di chi educa, corregge, motiva e crede nel potenziale dei ragazzi giorno dopo giorno.

Giuliano Fornasari è la colonna portante di questo progetto tecnico: allenatore storico dell’Atletica Piacenza, la sua esperienza è il filo che attraversa le generazioni di atleti biancorossi e che garantisce continuità di metodo e di valori. Al suo fianco operano Sveva Fox, Luca Pedretti e Giacomo Gnocchi, nuove leve che ne seguono le orme con entusiasmo e competenza, portando energie nuove senza disperdere l’eredità costruita negli anni. È proprio questa combinazione tra esperienza e freschezza a rendere il vivaio piacentino un ambiente in cui i talenti trovano terreno fertile per crescere.

Due weekend, due record regionali, un titolo confermato. L’Atletica Piacenza guarda al futuro con fiducia — e con Milo Perotti e i suoi compagni come carte da giocare ancora a lungo.

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